Apples Zahlen - Wie sich Umsatz, Gewinn und Verkaufszahlen in den letzten 15 Jahren entwickelten

Apples aktuelle Geschäftszahlen liegen vor und dokumentieren genau, wie das Unternehmen in den verschiedenen Geschäftsfeldern abschnitt. Um die Daten aber in Relation setzen zu können, ist der direkte Vergleich mit früheren Werten sehr interessant. Wie üblich stellen wir die Verkaufszahlen daher in Diagrammform dar und zeigen so, in welchen Bereichen es aufwärts oder abwärts ging. Imposant ist vor allem der Anstieg bei Gewinn und Umsatz. Freute man sich 2003 noch, jetzt keinen Verlust mehr zu machen, setzte Apple vor allem mit iPod und iPhone zum Höhenflug an, was auch die Verkaufszahlen des Macs ankurbelte. In den folgenden beiden Diagrammen ist deutlich zu sehen, wie rapide die Steigerung ausfiel.Als der iPod auf dem Erfolgszenit angekommen war, machte Apple mit dem Musikplayer mehr Umsatz als mit dem früheren Kerngeschäft. Selbiges wiederholte sich mit dem iPhone, das inzwischen für fast drei Viertel des Umsatzes verantwortlich ist. Längst ist Apple in erster Linie ein Hersteller von Mobiltelefonen und nicht mehr von Computern. Die Verkaufszahlen des Macs fielen in den letzten fünf Jahren recht gleichmäßig aus, nachdem es zwischen 2004 und 2011 zu einem massiven Zuwachs kam (mehr als Faktor 4). Das iPhone legte Jahr für Jahr zu, den bisherigen Rekord konnte Apple im Weihnachtsquartal 2016 erreichen.Leider gibt es weder konkrete Zahlen zur Apple Watch noch zum Apple TV. Die beiden Produktkategorien werden in Apples Quartalsberichten lediglich unter "Sonstige" geführt, wo sich seit einiger Zeit auch der iPod tummelt. Weiterhin Sorge bereiten muss Apple die Entwicklung der iPad-Verkaufszahlen, die nach dem Spitzenwert Ende 2013 nur eine Richtung kennen: Nach unten. Im abgelaufenen Quartal ist der Trend aber zumindest kurzzeitig umgekehrt. Die folgenden beiden Diagramme zeigen die Entwicklung des iPads - und angesichts der jüngst erfolgten Einstellung aller iPod-Modelle mit Ausnahme des iPod touch auch den Verlauf der iPod-Verkaufszahlen zwischen 2003 und 2015. Letzteres Diagramm ist auf den Zeitraum 2003 bis 2015 begrenzt, weil Apple die iPod-Verkäufe danach nicht mehr separat aufführte.