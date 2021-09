Apples VR-Headset: Neue Infos zum Zeitplan der Veröffentlichung

Verkaufsstart in der zweiten Jahreshälfte 2022 immer wahrscheinlicher

Apple bei der Prototyp-Testphase im Zeitplan

OLED-Displays mit 3000 ppi – für über 2000 US-Dollar

Apples Entwicklung eines VR-Headsets gilt schon lange als offenes Geheimnis der Tech-Branche. Längst geht es bei Berichten zu dem zukünftigen Apple-Wearable nicht mehr darum, ob es überhaupt auf den Markt kommt, weil das als praktisch sicher gilt – vielmehr befassen sich entsprechende Nachrichten mit den voraussichtlichen Features, dem möglichen Preis und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Zu Letzterem gibt es neue Informationen.Wer sich für Apples kommendes VR-Headset interessiert, muss sich Digitimes zufolge noch etwas gedulden. Namentlich nicht genannten Quellen aus der asiatischen Zulieferindustrie zufolge visiert Apple einen Marktstart in der zweiten Jahreshälfte 2022 an. Brancheninsider Ming-Chi Kuo stellte zuvor bereits ein ähnliches Zeitfenster in Aussicht.Digitimes nennt in dem Bericht Details bezüglich des Produktionsprozesses. Demnach hat Apple mittlerweile die zweite Prototyp-Testphase des Produkts abgeschlossen und befindet sich im unternehmensintern vorgegebenen Zeitplan. Als Nächstes stehe der Engineering Verification Test (EVT) an. Die Massenproduktion soll im zweiten Quartal 2022 beginnen, um genügend Einheiten zum Verkaufsstart in der zweiten Jahreshälfte verfügbar zu haben.Zu den Features des VR-Produkts sollen eine integrierte Kamera und ein optischer Laser-Sensor gehören. Die Chip-Entwicklung für das Device ist laut einer früheren Meldung schon abgeschlossen, wobei die Performance des Headset-SoC nicht mit den A-Chips in iPhones und Co. vergleichbar sei. Das VR-Headset setze daher eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone voraus. Zudem liefere das verbundene iDevice auch einen Großteil der Rechenleistung. Hinsichtlich des Gewichts können sich Kaufinteressenten auf 100 bis 110 Gramm einstellen.Ein anderer Bericht nannte darüber hinaus bereits neuartige OLED-Displays, die bei Apples VR-Produkt zum Einsatz kommen sollen. Um die Darstellungsqualität des Headsets so realistisch wie möglich zu gestalten, genügen die Pixeldichten um die 400 oder 500 ppi aktueller Smartphones nicht. Für das VR-Headset sehe Apple daher einen wesentlich höheren Wert vor – die Rede ist von 3000 ppi. All die spektakulären Features haben jedoch ihren Preis. Wer Apples VR-Headset kaufen möchte, muss voraussichtlich über 2000 US-Dollar ausgeben.