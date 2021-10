Apples Quartalszahlen erstaunen: 83,36 Milliarden Dollar Umsatz, massiver Zuwachs

Die einzelnen Sparten

Es wird langsam schwierig, immer neue Superlative zu ersinnen, wenn es um Quartalszahlen aus Cupertino geht. Apple-Anleger sind seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten generell sehr erfolgsverwöhnt, denn sehr häufig übertraf Apple auch optimistischste Einschätzungen. Mit den soeben vorgelegten Daten sorgt Apple erneut für gute Zahlen, denn auf das Rekordergebnis vor einem Jahr folgt nun noch besseres Abschneiden. Apple erzielte einen Umsatz in Höhe von 83,36 Milliarden Dollar, vor einem Jahr waren es "nur" 65 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag diesmal bei 20 Milliarden Dollar, im Vorjahreszeitraum bei 12,7 Milliarden.Das starke Wachstum ist insofern bemerkenswert, als das dritte Jahresquartal 2020 noch sehr stark von Hardware-Anschaffungen in Hinblick auf Home Office geprägt war. Allerdings sorgte damals die Verzögerung des iPhones 12 auch für ein etwas schlechteres Abschneiden der Smartphone-Sparte. 2021 nahm hingegen alles den gewohnten Gang, weswegen die Inititalverkäufe des iPhone 13 auch in das September-Quartal fielen.Verkaufte Stückzahlen der einzelnen Baureihen nennt Apple bekanntlich nicht mehr, im Finanzbericht lassen sich aber die einzelnen Unternehmenssparten finden:: Von 9,03 Milliarden (2020) auf 9,2 Milliarden Dollar: Von 26,4 Milliarden (2020) auf 38,9 Milliarden Dollar: Von 6,8 Milliarden (2020) auf 8,2 Milliarden Dollar: Von 14,5 Milliarden (2020) auf 18,3 Milliarden Dollar: Von 7,8 Milliarden (2020) auf 8,7 Milliarden DollarEine Umsatzprognose hatte Apple für das abgelaufene Quartal nicht genannt. Die Wall Street rechnete hingegen mit 83 bis 85 Milliarden Dollar Umsatz – ein Wert, den Apple zwar erreichte, ausnahmsweise aber nicht übertraf. Tim Cook führt in einer Stellungnahme aus, dass Lieferverzögerungen rund sechs Milliarden Dollar Minderumsatz versursachten.Gut zu erkennen ist an der Aufstellung, dass Apples weiteres Wachstum auf mehrere Standbeine und nicht nur auf eine florierende Sparte zurückgeht. Auch nach geografischen Regionen aufgeschlüsselt kann sich Apple über durchgehende Zuwächse freuen – in China verdoppelte sich der Markt fast.Auch für das aktuelle Quartal will Apple keine Prognose abgeben, da die aktuelle Lage kaum vorhersehbar ist. Vor allem auf die Situation des Chip-Marktes hat Apple nur sehr bedingten Einfluss. An Dividende wird Apple weiterhin 22 Cent pro Aktie auszahlen – und zwar an alle, die zum Stichtag (8. November) Wertpapiere halten.