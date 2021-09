Apples Privatsphäre-Botschaften: Künstlerin zeigt die Entstehung der großformatigen Werbebilder

Häuserfassaden mit Bildern und Slogans versehen



Quelle: Hailey Badovinac

Vier Künstler arbeiten sieben Tage an einem Gemälde

Apples Ruf als Unternehmen, bei dem der Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzer höchste Priorität genießen, ist seit einigen Wochen ramponiert. Dafür sorgte der iPhone-Konzern bekanntlich selbst, und zwar durch die angekündigten Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch und per iMessage verschickte sexuell konnotierte Inhalte. Die lokal durchgeführten Foto-Analysen wurden mittlerweile zwar aufgeschoben, das hat die zahlreichen Kritiker allerdings nicht zum Verstummen gebracht. Ein Ende der Diskussionen ist derzeit noch nicht in Sicht.Vor zwei Jahren war die Welt in dieser Hinsicht noch in Ordnung. Im Juli 2019 startete Apple eine seinerzeit viel beachtete Werbekampagne, die unter dem einprägsamen Motto "Privacy. That's iPhone." stand. Mit etlichen Videospots und vor allem der großformatigen Bemalung ganzer Häuserfassaden wollte das kalifornische Unternehmen deutlich machen, dass die persönlichen Daten der Nutzer auf den Smartphones aus Cupertino sicher aufgehoben sind. Das verdeutlichte unter anderem der zusätzliche Slogan "Was auf dem iPhone ist, bleibt auf dem iPhone". Für die auf den Wänden von Hochhäusern angebrachten Bilder und Texte engagierte Apple einige Künstler, welche die beeindruckenden Botschaften in tagelanger Handarbeit auf die Flächen malten.Eine der für Apple tätigen Künstlerinnen ist Hailey Badovinac. Auf Instagram und TikTok dokumentiert die auf derartige Wandgemälde spezialisierte US-Amerikanerin ihre Arbeit und gewährt dabei auch Einblicke in die Tätigkeit für Apple. Badovinac zufolge entstehen die großformatigen Bilder Pinselstrich für Pinselstrich. Es sind also keine vorgefertigten Werbeplakate im XXL-Format, welche lediglich auf die Wände gekleistert werden. Dabei handelt es sich um gemeinschaftliche Werke von bis zu vier Künstlern. Von den Vorarbeiten bis zur Fertigstellung eines der bis zu knapp 40 Mater hohen individuellen Gemälde vergeht in aller Regel etwa eine Woche. Das Ergebnis der Mühen von Hailey Badovinac und ihrer Kollegen ist auf jeden Fall eindrucksvoll, die Botschaft allerdings dürfte wegen Apples jüngster Pläne – anders als die Bilder - ihre Strahlkraft deutlich eingebüßt haben.