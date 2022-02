Apples Podcasts-App plötzlich mit Top-Bewertungen – aufgrund von Missverständnissen

Apples Podcasts-App rangiert in puncto Bewertung mittlerweile an der Spitze

Kritik gilt dem Podcast, nicht der App

Viele Nutzer wissen nicht, dass sie die auf iOS vorinstallierten Anwendungen im App Store finden: Dort lässt sich eine App, welche zuvor aus der Mediathek entfernt wurde, wieder auf dem Gerät anzeigen. Außerdem bietet Apple dort eine ganze Reihe an Informationen – und beugt sich damit jenen Auflagen, die auch für Drittanbieter gelten. Sogar Bewertungen hauseigener Apps sind dort zu finden. Üblicherweise fallen diese recht gemischt aus, bei der Podcasts-Anwendung sieht das hingegen anders aus: Aktuell ist diese mit 4,8 von 5 Sternen bewertet – andere Applikationen von Cupertino liegen zumeist deutlich darunter. Das hervorragende Ergebnis scheint aber nicht auf die grandiose Leistung der App zurückzuführen sein.Apples Podcast-Service gerät zunehmend ins Hintertreffen: Neben gravierenden Startschwierigkeiten für den kostenpflichtigen Dienst „Podcasts+“ setzte Spotifys Konkurrenzplattform Ende des vergangenen Jahres zum Überholmanöver an (siehe hier ). Die Podcasts-App steht zudem unentwegt in der Kritik, keine besonders schlüssige und intuitiv nachvollziehbare Benutzeroberfläche zu bieten, außerdem reagiere die Anwendung bereits bei simplen Aufgaben vergleichsweise träge. Merkwürdigerweise spiegelt die Gesamtbewertung im App Store den Frust vieler Nutzer nicht wider: 4,8 von 5 Sternen sind ein beachtlicher Spitzenwert.Der Entwickler Kosta Eleftheriou stellte sich ebenfalls die Frage, wieso die Podcasts-App mittlerweile so positiven Anklang findet – noch vor wenigen Monaten dümpelte die Anwendung bei einem Wert von etwa 1,8 herum. Wie The Verge feststellt, liegt das wohl in einem Missverständnis begründet. Kritiken in Textform machen das Phänomen deutlich:Die App ersucht ihre Anwender um eine Bewertung – diese denken jedoch, sie würden um ein Feedback jenes Podcasts gebeten, den sie gerade hören. So zeigen sich viele Nutzer von einem Podcast begeistert und reichen eine wohlgefällige Kritik ein, welche allerdings nicht der App gilt. Für Apple ist dies natürlich günstig – so fällt die Anwendung im Vergleich zur meist überaus positiv bewerteten Konkurrenz nicht ab.