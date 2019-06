Apples Online-Store: Eintritt verboten für ältere Versionen von Safari und macOS

"Aktualisiere deinen Browser"



Apple empfiehlt Chrome oder Firefox

Macs sind langlebig - aber manchmal kann das Alter der Kombination aus Hardware, Betriebssystem und Apps dem Benutzer doch zu schaffen machen. Das erleben aktuell Besitzer eines Mac, der noch mit einer macOS-Version vor 10.10.5 "Yosemite" betrieben wird: Apple verweigert ihnen den Zugriff auf den hauseigenen Online-Store.Um in Apples Online-Laden einkaufen zu können, sind ab sofort mindestens macOS 10.10.5 "Yosemite" und Safari 10.1.2 erforderlich. Wer mit einer älteren Version von Betriebssystem oder Browser unterwegs ist, bekommt nicht das Angebot an Geräten und Zubehör zu sehen, sondern lediglich einen Hinweis, dass ihm kein Zugang gewährt wird: "Aktualisiere deinen Browser, um auf Apple.com einzukaufen", heißt es lapidar. MacTechNews konnte die neue Zugangsbeschränkung in Apples Online-Store in einem Test mit macOS 10.6.8 und 10.9.5 bestätigen.Apple empfiehlt, einen alternativen Browser zu nutzen: "Lade die neueste Version von Chrome oder Firefox", heißt es auf der Webseite des Online-Stores. Google und Mozilla stellen in der Tat aktuelle Ausgaben ihrer Browser für ältere Versionen von Apples Desktop-Betriebssystem zur Verfügung. Wie ein Test von MacTechNews ergab, akzeptiert Apples Online-Store Firefox 67.0.2 auf macOS 10.10.5 "Yosemite" und macOS 10.9.5 "Mavericks". Chromium 75.0.3770.90 soll Rückmeldungen zufolge auf Yosemite ebenfalls Zugang zum Store ermöglichen. Nutzern älterer Betriebssystem-Versionen allerdings steht als Abhilfe nur ein Update von macOS zur Verfügung - sofern das mit der verwendeten Hardware überhaupt möglich ist.