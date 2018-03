Apples Ode an die Hausaufgaben: Apple-Spot fürs neue iPad

Hausaufgaben können Spaß machen - zumindest wenn man ein iPad benutzt: Das ist Apples Botschaft in dem ersten Werbespot für das neue iPad 9,7'', welches sich speziell an Bildungseinrichtungen wendet und den Kampf gegen die Chromebooks aufnehmen soll. In zwei Versionen ist der Spot auf YouTube zu sehen. Die längere, zwei Minuten dauernde Version wurde gestern während des Events gespielt, die gekürzte Variante strafft die Kurzgeschichte rund um die experimentierfreudigen Kinder auf 60 Sekunden.Das aus dem Schulalltag entnommene Szenario, ein Referat über Schwerkraft zu halten, stellt den Rahmen des Spots dar. Eine Reihe von Schülerinnen und Schülern verwendet iPads, um Videos zu drehen und zu bearbeiten und um mit dem Apple Pencil Handouts zu gestalten, während die Multitasking-Features von iOS 11 verwenden. Unterlegt ist der Spot mit dem Gedicht »Homework! Oh, Homework!« von Jack Prelutsky zum Thema Hausaufgaben, wie man sie als Schüler gerne mal wahrnimmt.Natürlich hat Apple auch die anderen Videos des gestrigen Events inzwischen hochgeladen. Darunter das knapp zweiminütige Motivationsvideo zum Thema »One person can change the world« und das Produktvideo zum iPad, welches sich voll und ganz auf die neue Kompatibilität mit dem Apple Pencil konzentriert.