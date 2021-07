Neuer Apple Campus: Milliarden-Pläne in North Carolina – zunächst aber Umzug in 22.000 Quadratmeter Behelfs-Gebäude

Bauarbeiten dürften einige Jahre dauern

Bis zum Bau: Apples Übergangs-Quartier



Das MetLife-Areal, Apples vorübergehende Bleibe Das MetLife-Areal, Apples vorübergehende Bleibe

Vor der Eröffnung des Apple Parks trug die Firmenzentrale noch die Bezeichnung "Apple Campus. Allerdings betreibt Apple nicht nur eine solche Großanlage, beispielsweise gibt es auch in Austin Texas einen großen Apple Campus ( Fototour ), dazu kommen andere umfangreiche Komplexe wie beispielsweise in Sunnyvale . Schon seit Jahren ist bekannt, dass Apple sich für Flächen in North Carolina interessiert, die offizielle Ankündigung war im April 2021 erfolgt. Mehr als eine Milliarde Dollar will sich Apple den Bau kosten lassen und dort mehr als 3000 Mitarbeiter beschäftigen.Natürlich kann der Bau einer solch großen Anlage nicht von heute auf morgen erfolgen. Wenn drei bis vier Jahre nach dem Grundstückkauf (2018) die ersten Bagger rollen, muss man sich dennoch Jahre bis zur Fertigstellung gedulden. Zum Vergleich: Beim (natürlich viel größeren) Apple Park begann Apple Anfang 2014 mit den Abrissarbeiten der alten HP-Gebäude ( Fototour ), im Oktober 2014 war der neue Grundriss zu sehen, 2016 stand das Ufo, seit 2017 wurde begrünt und die verbleibende Infrastruktur errichtet, im Herbst 2017 fand das erste Event im "Steve Jobs Theater" statt, seit Anfang 2018 bezogen Mitarbeiter die neuen Büros – im Mai 2019 erfolgte aber erst die offizielle Einweihungsfeier, im März 2020 musste Apple alles aufgrund der Corona-Pandemie schließen.Da Apple allerdings schon jetzt den Betrieb im Research Triangle Park zu Raleigh, North Carolina aufnehmen möchte, bezieht das Unternehmen stattdessen andere Gebäude. Einem Bericht zufolge sicherte sich Apple 22.000 Quadratmeter Bürofläche in unmittelbarer Umgebung. Auf dem folgenden Foto ist die Übergangs-Anlage zu sehen, Apple bezieht das komplette Gebäude rechts.Vom siebenstöckiges "MetLife III"-Gebäude stehen zunächst drei Etagen zur Verfügung, allerdings dokumentiert Apple bereits, des restlichen Teil ebenfalls in naher Zukunft besiedeln zu wollen. Rund 5,5 Millionen Dollar an Renovierungskosten hat das Unternehmen eingeplant, die Maßnahmen wurden bereits vom örtlichen Stadtrat genehmigt. Da es sich aber nur um kein langfristiges Projekt handelt, verzichtet Apple auf umfangreiche Anpassungen – immerhin soll das frühere Gebäude der Metropolitan Life Insurance Company nur für wenige Jahre im Dienste Apples stehen.