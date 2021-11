Apples Karten-App ermöglicht ab sofort die Meldung von Unfällen und Gefahrenstellen

Gefahren und Unfälle melden

Geschwindigkeitskontrollen lassen sich nicht melden

Auch wenn Apple die hauseigene Karten-App immer wieder mit kleineren wie größeren Verbesserungen versieht, genießt der Dienst nach wie vor einen eher zweifelhaften Ruf: So wirken einige seiner Features den Services der Konkurrenz hoffnungslos unterlegen – gerade bei der Routenplanung über Sprachbefehle zeigt sich die App oft ziemlich überfordert (siehe hier ). In Sachen Funktionsvielfalt tut sich zwar so manches – im Zentrum stehen dabei aber meist die USA und einige wenige andere Weltregionen. Nun hält eines dieser Features auch hierzulande Einzug.Wer eine Navigation mit der Karten-App startet, konnte bislang nicht allzu viele Feineinstellungen vornehmen: Bis dato ließen sich lediglich Zwischenstopps hinzufügen, außerdem ermöglichte die App das Teilen der Ankunftszeit. Trat allerdings während der Fahrt ein ungewöhnliches Ereignis auf, so zeigte sich die Anwendung ziemlich unbeeindruckt: Andere Dienste fordern Nutzer dazu auf, Gefahrenstellen und etwaige Unfälle zu melden – und diese zu bestätigen, falls der Anwender einen solchen Streckenabschnitt passiert. Apples Karten-App machte in Deutschland von Daten dieser Art keinen Gebrauch. Das ändert sich aber ab sofort.Während einer aktiven Navigation erweitert nun der Punkt „Störung melden“ das Menü. Dieser listet zwei Möglichkeiten auf, um auf Ungereimtheiten hinzuweisen: Die Anwendung unterschiedet zwischen Unfällen und Gefahrenstellen:In den USA findet sich an dieser Stelle übrigens ein dritter Punkt, um auf Geschwindigkeitskontrollen hinzuweisen – in Deutschland ist der Einsatz von Blitzer-Apps hingegen illegal. Die Auswahl einer der beiden Einträge führt zu einem kurzen Countdown, um gegebenenfalls einen Abbruch einzuleiten. Übrigens müssen Anwender ihr iPhone hierfür nicht in die Hand nehmen: CarPlay sowie Siri dienen ebenfalls der Meldung, indem Sprachbefehle wie „Unfall melden“ oder „Gefahr melden“ getätigt werden.