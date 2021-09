Apple Maps: Die neue 3D-Darstellung im Detail

Städte in neuer 3D-Ansicht

3D-Navigation, Globus-Ansicht und Tourguide-Sammlungen



Quelle: Apple Quelle: Apple

iOS 15 hält zusätzlich zu anderen neuen Funktionen auch Features für Apples hauseigene Karten-App bereit. Für die Städte London, Los Angeles, New York City und San Francisco hat das Unternehmen aus Cupertino zudem erweiterte 3D-Ansichten freigeschaltet. Nutzer erhalten so eine optisch ansprechendere und detailliertere Darstellung, bessere Navigation zu Fuß oder mit einem Verkehrsmittel und mehr Informationen zu bestimmten Orten innerhalb der jeweiligen Stadt.Bei der neuen 3D-Ansicht ist der Karten-App mehr Detailverliebtheit denn je anzumerken. Egal, ob Gebäude, Straßen, Naturbereiche, Einkaufsmeilen, Häfen oder andere Locations: Apple hat das Design für alle abgebildeten Elemente deutlich aufgewertet und mit mehr Informationen versehen. Vor allem beim Zoomen fällt die bessere Darstellungsqualität auf.Sehenswürdigkeiten wie die Freiheitsstatue in New York oder die Royal Albert Hall in London sind visuell besonders detailreich hervorgehoben. Bis zum Ende des Jahres soll die neue 3D-Darstellung auch für die Städte Philadelphia, San Diego und Washington, D.C. verfügbar sein. Im nächsten Jahr kommen Montreal, Toronto, Vancouver und weitere Städte hinzu.Die Navi-Ansicht der Karten-App ist in iOS 15 ebenso aufgewertet. Nutzer sollen über die erweiterte 3D-Darstellung die Verkehrssituation auf der jeweiligen Route ebenso wie die vorgeschlagene Fahrspur auf der Autobahn besser erkennen können. Für Fußgänger gibt es eine neue Schritt-für-Schritt-Navigation (mit Augmented-Reality-Abbildungen) in bestimmten Städten. Anwender brauchen dazu lediglich ihr iPhone hochzuhalten, um Gebäude im Umfeld zu erkennen und AR-gestützte Navigationshilfen zu erhalten. Für eine umfassende Übersicht der gesamten Erde bietet sich die dreidimensionale Globus-Ansicht an.iOS 15 bietet zudem kuratierte Tourguide-Ansichten für viele Städte, die Sehenswürdigkeiten und andere Highlights des jeweiligen Ortes hervorheben. Die Guides lassen sich speichern, wobei Apple sie regelmäßig mit neuen Inhalten aktualisiert. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, eigene Guide-Sammlungen zu erstellen und mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen.