Apples Home-Office-Ära endet bald: Rückkehr der Mitarbeiter in die Büros erfolgt etappenweise

Rückkehr in den Apple Park beginnt am 11. April

Hybrides Arbeitszeitmodell ist ein Pilotprojekt

Als Apple vor fünf Jahren des "Raumschiff" mit Leben erfüllte, ließ sich wohl niemand träumen, dass in der neuen Unternehmenszentrale irgendwann einmal für lange Zeit gespenstische Leere herrschen würde. Genau das trat jedoch bekanntlich drei Jahre nach der Eröffnung ein. Nach dem weltweiten Ausbruch von COVID-19 schickte der iPhone-Konzern aus Gründen des Gesundheitsschutzes alle Mitarbeiter ins Home-Office, auch an anderen Standorten. Demnächst kehrt das Unternehmen nach mehrmaliger Verschiebung zumindest teilweise zu der Normalität zurück, welche vor der Corona-Pandemie herrschte.Apple-CEO Tim Cook teilte den Mitarbeitern jetzt in einer E-Mail mit, dass die Rückkehr in die Büros ab 11. April 2022 schrittweise erfolgen soll. An diesem Tag beginnt laut dem Schreiben, welches The Verge vorliegt, der Einstieg in das neue hybride Arbeitszeitmodell. Zunächst müssen die Angestellten lediglich an einem Tag pro Woche in die Büros kommen und dürfen den Rest der Zeit von zu Hause aus arbeiten. Drei Wochen später sind es wöchentlich zwei Tage, ab 23. Mai stehen dann drei verpflichtende Büroarbeitstage auf dem Programm. Frei wählen können die Mitarbeiter die jeweiligen Wochentage allerdings nicht, aus dem Home-Office gearbeitet werden kann ab Ende Mai lediglich mittwochs und freitags. Montags, dienstags und donnerstags sollen sie im "Raumschiff" beziehungsweise an den anderen Standorten ihren Dienst verrichten.Das Einführung des Hybridmodells erfolgt unter anderem auf Initiative etlicher Mitarbeiter. Diese hatten sich in den vergangenen Monaten vehement dafür eingesetzt, auch nach dem Ende der coronabedingten Maßnahmen weiterhin zumindest zeitweise von zu Hause aus arbeiten zu können (siehe ). Dabei kam es mitunter auch zu öffentlichen verbalen Auseinandersetzungen mit der Unternehmensleitung. Tim Cook bezeichnet die ab 11. April geltende Arbeitszeitregelung in seinem Schreiben ausdrücklich als "Pilotprojekt". Dieses werde in den kommenden Monaten von einem Lernprozess begleitet, so der Apple-CEO, und erforderlichenfalls angepasst. Auf Dauer gelte es, die optimale Kombination aus Home-Office und Präsenzarbeit zu finden, um die Vorzüge beider Arbeitsformen nutzen zu können.