Home-Office: Apple verschiebt Rückkehr der Mitarbeiter in die Büros erneut

Hybridmodell für die Rückkehr in die Büros

Endgültiges Ende der Home-Office-Ära noch unbekannt

In Deutschland werden Arbeitgeber derzeit per Gesetz erneut verpflichtet, ihren Mitarbeitern das Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen, wo immer das arbeitstechnisch möglich ist. In den Vereinigten Staaten gibt es derartige Regelungen im Moment zwar nicht, dennoch hat Apple ebenso wie andere Unternehmen schon Anfang 2020 auf Home-Office umgestellt und diese Praxis bis heute beibehalten. Lediglich essenzielles Personal ist regelmäßig im Apple Park und anderen US-amerikanischen Büros des Konzerns anzutreffen.Die Wiederaufnahme der normalen Bürotätigkeit hatte Apple bereits mehrfach anvisiert, musste die Home-Office-Ära aber immer wieder verlängern. Jetzt gibt es einen neuen Zeitplan: Am 1. Februar 2022 sollen die Mitarbeiter in Cupertino und an anderen US-Standorten an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Das geht aus einem internen Rundschreiben von Apple-Chef Tim Cook an alle Angestellten hervor, welches The Information vorliegt. Allerdings soll das nicht auf einen Schlag erfolgen, denn Apple stellt zunächst auf ein sogenanntes Hybridmodell um. Die Arbeit erfolgt dann an einigen Tagen in der Woche im Büro, den Rest ihrer Tätigkeiten erledigen die Mitarbeiter nach wie vor von zu Hause aus. Fest für Home-Office vorgesehen sind dabei der Mittwoch und der Freitag, montags., dienstags und donnerstags sind die Büros geöffnet.Der Zeitpunkt, an dem Apple wieder zur Vollzeit-Büroarbeit zurückkehrt, geht aus Tim Cooks Rundschreiben nicht hervor. Die vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie übliche Normalität wird es aber auch dann nicht geben, wenn es irgendwann soweit ist. Das kalifornische Unternehmen will seinen Mitarbeitern nämlich erlauben, jährlich bis zu einem Monat von zu Hause aus zu arbeiten. Apple geht damit einen kleinen Schritt auf jene Angestellten zu, die sich in den vergangenen Monaten für eine umfassende dauerhafte Home-Office-Regelung einsetzten (siehe ). Diese Initiative, welche bei der Konzernspitze auf Ablehnung stieße, hatte für Unruhe im Unternehmen gesorgt.