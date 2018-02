Apples Geschäftszahlen in der Übersicht: Umsatz, Gewinn und Verkäufe in den letzten 15 Jahren

Hinweis

Umsatz

Gewinn

Absatz

Was bedeuten die heute verkündeten Quartalszahlen von Apple? Zur Bewertung lohnt sich immer ein Blick in den historischen Kontext. Die folgenden Diagramme zeigen die offiziell verkündeten Werte für Umsatz, Gewinn, Mac-Verkäufe, iPhone-Verkäufe und iPad-Verkäufe in jedem Quartal seit Anfang 2003. Das erlaubt jedem Leser, seine eigenen Schlüsse über Erfolg und Misserfolg der jüngsten Apple-Performance zu ziehen.: Die Benennung der Quartale folgt Apples Geschäftsjahr, welches stets am 1. Oktober des Vorjahres beginnt. Dementsprechend handelt es sich bei den jetzt veröffentlichten Zahlen für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2017 offiziell bereits um das erste Geschäftsquartal 2018.Welche Latte Apple inzwischen überspringen muss, um die Bezeichnung »Rekordumsatz« verwenden zu können, zeigt die immense Steigerung des Umsatzdiagramms. Der bisherige Rekord betrug 78,4 Milliarden US-Dollar und wurde vor genau einem Jahr für das Weihnachtsquartal 2016 verkündet. Der Zeitraum Oktober bis Dezember sorgt wegen des Weihnachtsgeschäfts und dem Verkaufsstart neuer iPhone-Modelle traditionell für die höchsten Umsätze im Jahr.Zieht man alle Kosten ab und betrachtet nur noch den Gewinn, schien der Aufstieg seit der iPhone-Ära seit etwa drei Jahren beendet und einer Stagnation gewichen zu sein. Die Steigerung auf den Rekordwert von über 20 Milliarden Dollar weist aber wieder deutlich nach oben. Kaum zu glauben: Zu Beginn von MTN war Apple ganz andere Werte gewohnt, musste im 1. Quartal 2008 sogar leichte Verluste melden.Seit Jahren gibt Apple für die drei Produktkategorien Mac, iPhone und iPad gesonderte Verkaufszahlen heraus. Es handelt sich um absolute Werte, von denen man nicht direkt auf die dadurch erwirtschafteten Umsätze schließen kann. Da sich etwa beim iPhone der durchschnittliche Verkaufspreis jedes Jahr deutlich erhöht sorgen hier die etwa gleich hohen Balken trotzdem für eine Zunahme an Umsatz. Wenn man in den drei folgenden Graphen die Werte an der y-Ache vergleicht, ist deutlich ersichtlich, welchen Stellenwert das iPhone im Konzern nach wie vor hat. Der Absatz des Smartphones kratzt an der 80-Millionen-Marke, wenngleich er dieses Jahr leicht niedriger ausfiel als zuletzt. Die Macs streut stets rund um 5 Millionen verkauften Geräten. Beim iPad stemmt sich Apple gegen den seit etwa 2014 beobachtbaren Rückgang beim Kundeninteresse. Im abgelaufenen Quartal konnte Apple einmal mehr ein sehr leichtes Plus beim Tablet-Absatz verbuchen.