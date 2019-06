Apples Engagement für Open Source: Apple tritt Cloud Native Computing Foundation bei

CNCF freut sich über Apple als neuen Teilnehmer

Apples Engagement im Open-Source-Bereich

Apple wird Mitglied der Cloud Native Computing Foundation (CNCF), die sich für die Stärkung und Implementierung von Open-Source-Technologien wie Kubernetes einsetzt. Das Unternehmen selbst äußerte sich zwar bislang nicht dazu, doch die CNCF bestätigte bereits die Mitgliedschaft Apples. Wenig überraschend wird das Unternehmen aus Cupertino als hochrangiger „Platinum End User Member“ zu der Organisation hinzustoßen. Zu den anderen namhaften „End Usern“ zählen Adidas, Atlassian, Box, GitHub, The New York Times, Reddit, Spotify und Walmart. Die Cloud Native Computing Foundation hat über 400 Mitglieder, darunter viele große Cloud-Provider.Die „End User“-Mitgliedschaft der CNCF, die auch für Apple gilt, bezieht sich auf Unternehmen, die besonders intensiven Gebrauch von „Open Source Cloud Native Technologies“ machen, so die Foundation. Umgekehrt muss bei der jeweiligen Firma auch die Bereitschaft dazu bestehen, erarbeitetes Fachwissen an die Community zurückzugeben. Chris Aniszczyk, der bei der Cloud Native Computing Foundation als CTO tätig ist, zeigt sich begeistert über die zukünftige Mitwirkung von Apple: „Ein Unternehmen mit der Erfahrung und Größe als Mitglied ist ein Beleg für die Vitalität des Cloud Native Computung“, so Aniszczyk . Ebenso sei es ein wichtiger Fingerzeig für die Zukunft der entsprechenden Infrastruktur und App-Entwicklung. Wenn sich Firmen wie Apple für besagte Technologien wie Kubernetes und Prometheus einsetzen, stärke das die Chancen auf weitere Innovationen und Implementierungen.Apple engagiert sich schon seit langem im Open-Source-Bereich, weshalb die Mitgliedschaft in der Cloud Native Computing Foundation nicht allzu sehr überrascht. Das Unternehmen stellt etwa den Quellcode des XNU-Kernels, der Bestandteil des Unix-Betriebssystems Darwin ist, zur Verfügung. Darwin ist die Basis für Apples Betriebssysteme, darunter macOS. Auch Apples Programmiersprache Swift ist Open Source.