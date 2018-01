Apples Chef-Ermittler gegen Leaks geht zu Facebook

Für ein Unternehmen in der Größenordnung von Apple bedarf es enormer Anstrengungen, Produktentwicklung geheim und auch sämtliche Zulieferer dicht zu halten. Im vergangenen Jahr hatte ein Bericht detailliert beleuchtet, wie Apple mit Geheimdienst-Mitarbeitern gegen Leaks kämpft und auch Verstöße bei Fertigungspartnern verfolgt. Die Anzahl der Fälle konnte massiv gesenkt werden und immer weniger Teile aus dem Produktionsprozess werden vorab publik. Apple baut dabei auf die Expertise ehemaliger Mitarbeiter von NSA, FBI, Secret Service oder auch dem Militär. Eine genaue Beschreibung bietet dieser Artikel: Einen prominenten Weggang hat Apple nun aber zu verkraften. Der "Director of Worldwide Investigations", Lee Freedman, hat sich zu einem Unternehmenswechsel entschlossen und nimmt fortan eine Rolle bei Facebook ein. Dort ist er als "Associate General Counsel for Compliance of Security and Investigations" für einen recht ähnlichen Aufgabenbereich verantwortlich. Bei Apple konnte Freedman zahlreiche Erfolge vorweisen - beispielsweise gelang es im Jahr 2013, 19.000 entwendete Gehäuse des iPhone 5c aus dem Verkehr zu ziehen. 2016 verschwanden nur noch vier Gehäuse, 2015 waren es 57, 2014 noch 387.Apple fand bereits eine Nachfolgerin für Lee Freedman und benannte die studierte Juristin Jessica Kirschbraun zur neuen Leiterin der Abteilung. Fortan liegt es also in ihrer Hand, das Team der internen Ermittler zu koordinieren und sicherzustellen, dass keine Bauteile auf den Schwarzmarkt gelangen - und undichte Stellen ausfindig zu machen. Der Verantwortungsbereich beinhaltet übrigens nicht nur Abschirmung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses, sondern auch zahlreiche weitere Aspekte rund um Retail-Stores sowie Überwachung von Produktlieferungen an Verkaufsstellen. Man kann davon ausgehen, dass Kirschbraun ebenso wenig öffentlich in Erscheinung tritt, wie es bei Lee Freedman der Fall war - Interne Sicherheit zählt nicht gerade zu den Themen, die Platz auf einer Keynote finden.