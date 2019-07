Apples 5G-Chips: Marktstart für 2021 geplant

Implementierung von Apples 5G-Hardware in Schüben

iPhones und iPads als Hauptkandidaten für Apples 5G-Chip

Mögliche Übergangsphase mit Qualcomm- und Apple-Modems

Die zweitgrößte Firmenübernahme in Apples-Geschichte ist seit kurzem perfekt. Das Unternehmen aus Cupertino sicherte sich die Smartphone-Modem-Sparte von Intel für rund eine Milliarde US-Dollar. Zunächst war nichts von einem Zeitplan bekannt, den Apple sich für die Marktreife der mithilfe von Intels hinzugekommener Abteilung zu entwickelnden 5G-Chips setzt. Doch einem Bericht zufolge hat sich Apple intern auf 2021 als Jahr festgelegt, an dem die ersten hauseigenen Produkte mit selbstentwickelter 5G-Hardware erscheinen.Ein namentlich nicht genannter Insider thematisierte die Jahreszahl gegenüber Reuters . Demzufolge debütiert zwar schon 2020 das erste iPhone mit 5G-Technologie, jedoch noch nicht mit Apple-Hardware. Stattdessen plane Apple den Einsatz einer Qualcomm-Lösung. Ein 5G-Modem von Apple selbst werde erstmals für Produkte des Jahres 2021 interessant.Apple visiere einen Wechsel von Qualcomm-Hardware zu den eigenen 5G-Modems in Schüben an, um einen möglichst problemfreien Übergang zu schaffen. Das Unternehmen strebe zwar eine möglichst große Unabhängigkeit von anderen Herstellern an, wolle dabei jedoch stets verantwortungsbewusst handeln, so die Reuters-Quelle. Probleme wegen einer zu schnellen Umstellung auf hauseigene 5G-Lösungen gelte es zu vermeiden.Der von Reuters zitierte Insider spricht nicht explizit von iPhones, die als erste für Apples Modem an der Reihe sind. Höchstwahrscheinlich wird Apple aber den Einsatz der neuen 5G-Lösung in den eigenen Smartphones forcieren. Denkbar ist etwa die Implementierung eines Apple-5G-Modems in preisgünstigere iPhones, während die Topmodelle weiterhin auf die etablierte und sehr leistungsstarke Qualcomm-Variante setzen. Ein anderer Kandidat ist das iPad Pro, dessen Mobilfunkmodelle in zwei Jahren ebenfalls mit Apples 5G-Modem ausgerüstet sein könnten.Apples dieses Jahr mit Qualcomm vereinbarter Lizenzdeal läuft sechs Jahre. Die damit zusammenhängenden Chip-Lieferungen von Qualcomm an Apple könnten einem Brancheninsider zufolge ebenso lange anhalten. Entsprechend wäre es möglich, dass Apple eine mehrjährige Übergangsphase für die Einführung des eigenen 5G-Chips plant. In der Zeit ist die Verwendung sowohl von Qualcomm-Chips als auch Apple-eigener 5G-Hardware denkbar. Welche Mobilfunk-Hardware Apple-Kunden erhalten, hinge in dem Fall davon ab, welches Produkt des Unternehmens sie sich kaufen.