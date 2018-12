Apple zieht iTunes-Update zurück – Safari startet nicht mehr

iTunes-Update legt Safari in macOS Yosemite lahm

Provisorische Lösung des Problems

Finder > Gehe zu > Gehe zum Ordner

Apple gab letzte Woche eine neue iTunes-Version für macOS High Sierra (10.13), Sierra (10.12), El Capitan (10.11) und Yosemite (10.10) zum Download frei, die einen AirPlay-Bug beseitigen sollte. Doch im Zusammenspiel mit der letztgenannten macOS-Variante kommt es bei vielen Nutzern zu einem neuen, schwerwiegenden Problem. In Foren und sozialen Netzwerken häufen sich Anwenderberichte, wonach Safari in macOS Yosemite (10.10.5) nach dem iTunes-Update auf Version 12.8.1 nicht mehr funktioniert.Bei den Betroffenen lässt sich Safari nach der iTunes-Aktualisierung nicht mehr öffnen. Die dargestellte Fehlermeldung spricht vage von einem „Problem“, das den ordnungsgemäßen Start des Browsers verhindert. Als Lösungsmöglichkeit wird die Neuinstallation der Software vorgeschlagen, was aber nichts bringt. Apple hat die iTunes-Version 12.8.1 nach den vielen Fehlerberichten inzwischen wieder zurückgezogen und bietet sie nicht mehr zum Download an.Die Ursache des Fehler könnte im möglicherweise beschädigten MobileDevice.framework liegen, das die neue iTunes-Version während der Installation aktualisiert. Höchstwahrscheinlich ist eine Inkompatibilität zu Safari 10.1.2 dafür verantwortlich, dass der Browser nicht mehr startet.Manche Anwender konnten das Problem beheben, indem sie MobileDevice.framework löschten und den Mac danach neu starteten. Nutzer finden die Datei, indem sie über"/System/Library/PrivateFrameworks/" eingeben (ohne Anführungszeichen). Da Apple das jüngste iTunes-Update bereits aus dem Download-Bereich der hauseigenen Website entfernte, ist davon auszugehen, dass das Unternehmen an einer fehlerbereinigten neuen iTunes-Version arbeitet.