Fehlerbehebungen für AirPlay-Wiedergabe

Apple veröffentlichte die neueste iTunes-Version zwar schon am 5. Dezember gemeinsam mit macOS Mojave – seinerzeit aber auch nur für die jüngste macOS-Version. Wer den Vorgänger macOS High Sierra oder eine noch ältere Variante des Betriebssystems nutzte, bekam kein entsprechendes iTunes-Update angezeigt.Seit Kurzem ist iTunes 12.8.1 für macOS High Sierra (10.13), Sierra (10.12), El Capitan (10.11) und Yosemite (10.10) verfügbar. Auffällig ist der Versionsunterschied zu Mojave. Während iTunes im aktuellen Mac-Betriebssystem und in Windows schon bei Version 12.9 angekommen ist, bleibt es bei High Sierra und Co. bei 12.8.Apple nennt in der Updatebeschreibung – unabhängig von der verwendeten macOS-Variante – die Lösung eines Problems, durch das sich iTunes-Medien nicht auf AirPlay-Lautsprechern von Drittanbietern abspielen ließen. Auch „kleinere Verbesserungen an der App und der Leistung“ sind enthalten.Nutzer bekommen das iTunes-Update auf Version 12.8.1 über den Mac App Store. Alternativ bietet Apple die Aktualisierung auch als Direkt-Download an (Link: ).