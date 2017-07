Apple will ganze OLED-Fabrik für sich allein

»E6«-Output nur für Apple

Längere OLED-Phase voraus?

OLED vs. LCD

Organische LEDs gelten als die Zukunft der Displaytechnologie. Im Apple-Portfolio findet sich aktuell einzig und allein manche Ausführung der Apple Watch mit dieser Technik; aber das wird sich bald ändern. Die diesjährige iPhone-Generation soll erstmals auf OLED umsteigen und es dürfte noch mehr auf der Roadmap stehen. Denn Apple versucht gerade, sich für die Zukunft größere Mengen zu sichern.Informationen des Korea Herald zufolge befindet sich Cupertino aktuell in fortgeschrittenen Verhandlungen mit LG Display für eine größere Investition. Zwei bis drei Billionen Won (umgerechnet 1,5 bis 2,3 Milliarden Euro) sollen in den Bau einer OLED-Fabrik mit dem Codenamen »E6« gesteckt werden, deren Produktionsstart für 2019 vorgesehen ist. Bedingung dabei sei die exklusive Verwendung des Outputs für Apple-Produkte.Für das iPhone 8 setzt Apple übereinstimmenden Berichten zufolge ausschließlich auf Samsung als Zulieferer. Offensichtlich möchte der Konzern die Zuliefersituation diversifizieren, um Risiken abzusenken. Gleichzeitig geht es Apple wohl darum, OLED in ausreichenden Mengen zur Verfügung zu haben, denn aktuell gibt es bereits größere Engpässe. Deswegen gehen Beobachter davon aus, dass Apple in diesem Jahr neben dem OLED-iPhone auch zwei weitere Modelle mit klassischem LC-Display auf den Markt bringt. Sollten die Pläne rund um die LG-Fabrik Wirklichkeit werden, darf man davon ausgehen, dass Apple der OLED-Technologie weit über das Jahr 2019 hinaus treu bleiben möchte.OLED unterscheidet sich von LCDs vor allem dadurch, dass die organischen LEDs selbst leuchten. Dadurch kann man auf die übliche Hintergrundbeleuchtung verzichten. Das macht sich vor allem beim Kontrast bemerkbar: Dunkle oder schwarze Bereiche auf der Anzeigefläche sind keine maximal abgedunkelten Lichtbereiche, sondern wirklich dunkel. Je nach Displayinhalt verbrauchen OLEDs entsprechend auch weniger Strom, sind aber in der Produktion aktuell noch deutlich teurer als etablierte Displaytechnologien. Die meisten Zulieferer sind aber im Moment dabei, ihre OLED-Produktionsanlagen radikal nach oben zu fahren. Denn neben Apple setzen auch andere Smartphone-Hersteller zunehmend auf diese Technologie.Weiterführende Links: