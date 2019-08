Apple verweigert Garantie wegen Nikotin: Rauchen gefährdet die Reparatur!

Selbsternannter "Fanboy"

Drei defekte MacBooks

Schäden durch Nikotinablagerungen?

Erste Berichte bereits 2009

Wer raucht, treibt nicht nur Raubbau an Leib und Leben, er riskiert auch seine Garantieansprüche. Apple weigert sich zum Beispiel immer wieder einmal, mit Nikotin verseuchte Geräte zu reparieren. Diese Erfahrung musste jetzt auch ein treuer Mac-Nutzer in den Vereinigten Staaten machen.Daniel M. Hendricks besitzt gleich vier MacBook Pro verschiedener Generationen. Hinzu kommen ein iPhone und ein iPad – er ist, wie er selbst schreibt , ein "Fanboy". Besser gesagt: Er war es, denn mittlerweile hält sich seine Begeisterung für Apple in engen Grenzen. Schuld an der Wandlung vom Saulus zum Paulus ist eine Erfahrung, die der rauchende Web-Entwickler mit dem Service des iPhone-Konzerns gemacht hat.Hendricks lieferte vor wenigen Tagen nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung drei seiner MacBooks im Apple Store in Glendale im US-Bundesstaat Wisconsin ab. Bei zwei Geräten war die Butterfly-Tastatur defekt, was durch Apples kostenloses Serviceprogramm abgedeckt ist. Das dritte MacBook hatte er selbst beschädigt, es fiel allerdings unter die Apple-Care-Garantie. Als er sich bereits auf dem Rückweg befand, teilte ihm der Apple Store telefonisch mit, man werde zwei der Geräte wegen "Nikotinschäden" nicht reparieren. Hendricks kehrte daraufhin in den Laden zurück, um die Angelegenheit persönlich vor Ort zu klären.Im Apple Store teilte ihm ein Mitarbeiter zunächst mit, man werde die Garantiereparaturen nicht durchführen. Es sei nämlich nicht auszuschließen, dass Nikotinablagerungen die Schäden hervorgerufen hätten. Hendricks verwies darauf, dass die Geräte bis auf die Defekte der Butterfly-Tastaturen einwandfrei funktionierten. Daraufhin erklärte ihm der Mitarbeiter, Apples Richtlinien schlössen Reparaturarbeiten aus, durch welche die Gesundheit der Mitarbeiter gefährdet werden könne. Man beziehe sich dabei auf Angaben der US-amerikanischen Arbeitsschutzbehörde OSHA. In diesen allerdings wird Nikotin Hendricks' Blogpost zufolge lediglich im Zusammenhang mit Tätigkeiten an Tabakpflanzen erwähnt. Der Mitarbeiter verweigerte zudem zunächst die Herausgabe der beiden Geräte. Der Apple-Kunde erhielt diese erst zurück, nachdem er eine Erklärung unterzeichnet hatte, der zufolge er mit der Nicht-Reparatur einverstanden war.Es ist nicht neu, dass Apple starken Rauchern Reparaturarbeiten verweigert. Erste entsprechende Berichte gab es bereits 2009. Nikotinabhängige sollten es sich also gut überlegen, ob sie in der Nähe von Apple-Geräten zur Zigarette greifen. Oder das Rauchen gleich ganz aufgeben – ihrem MacBook und der eigenen Gesundheit zuliebe.