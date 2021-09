Apple veröffentlicht watchOS 8, tvOS 15 – und HomePod-Software 15

watchOS 8 – Die neuen Funktionen des Smartwatch-Betriebssystems



Den beiden großen Systemupdates mit vielen Neuerungen, nämlich iOS 15 und iPadOS 15, stellt Apple auch zwei nicht ganz so weitreichende Aktualisierungen zur Seite. Die Betriebssysteme des Apple TV und der Apple Watch wurden ebenfalls nicht vergessen, wenngleich die Liste an Features deutlich kürzer ausfällt. Vor allem trifft diese Aussage auf tvOS zu, denn eine der angekündigten Haupt-Funktionen erscheint nämlich erst zu einem späteren Zeitpunkt. Gemeinsame, zeitgleiche Mediennutzung per "SharePlay" wurde auf eine kommende Version vertagt. Auch ansonsten tut sich mit tvOS 15 nicht übermäßig viel. Die wichtigsten Neuerungen sind Unterstützung von 3D Audio, einfachere Kopplung mit AirPods, Steuerung mehrerer HomeKit-Kameras via Apple TV sowie die Möglichkeit, zwei Exemplare des HomePod mini zu einer Stereo-Einheit im Wohnzimmer zusammenzuschließen.Für alle Uhren ab der Apple Watch Series 3 steht ab sofort watchOS 8 zur Verfügung. An optischen Neuerungen gibt es unter anderem zusätzliche Ziffernblätter wie beispielsweise "Porträt" und "Weltzeituhr". Außerdem überarbeitete Apple die Fotos-App, welche dem Nutzer nun täglich an vergangene Foto-Ereignisse erinnern kann – außerdem lassen sich Medien direkt per iMessage oder Mail mit anderen Anwendern teilen. Lediglich für einige US-Staaten interessant ist die Option, den Führerschein und den Personalausweis in der Wallet abzulegen.Ein weiteres Thema lautet "Achtsamkeit" – so der neue Name der Atmen-App. Diese mahnt nicht mehr nur regelmäßiges Durchschnaufen an, sondern bietet auch kleine Übungen an. Diese sollen zu positiven Gedanken ermuntern und das Gesamtbefinden damit verbessern. Wer möchte, kann zudem die Atemfrequenz erfassen – sowohl tagsüber als auch im Schlaf.Erstmals auf der Smartwatch vorhanden ist die Kontakte-App, gleichzeitig lassen sich Nachrichten direkt per "Kritzeln" auf dem Display an andere Nutzer verschicken. Eine kleine, allerdings durchaus praktische Neuerung: Mehrere zeitgleich laufende Timer, bislang gab es nämlich immer nur einen einzigen. Die Wetter-App zeigt fortan Unwetter-Warnungen, Nutzern mit eingeschränkter Motorik steht AssistiveTouch zur Bedienung der Uhr mit einfachen Gesten zur Verfügung. Alle neuen Zifferblätter der Apple Watch Series 7 - und die zusätzlichen in watchOS 8 Führerschein und Personalausweis in der Apple Wallet watchOS 8: Welche Features die Apple Watch Series 3 bekommt – und welche nichtDas System des HomePods hat noch nicht denn Stellenwert einer vollwertigen Systemversion mit eigenem Namen erlangt, wenngleich Apple normalerweise zeitgleich mit iOS-Aktualisierungen auch HomePod-Updates veröffentlicht. Zu den Verbesserungen von "HomePod Software Version 15" zählen HomePod mini als Stereo-Paar am Apple TV (siehe auch oben), bessere Bedienung des HomePod mini per iPhone, Klangeinstellungen (Bassreduzierung) und zusätzliche Siri-Sprachbefehle. Außerdem behob Apple noch einige Fehler, ohne aber näher auf diesen Punkt einzugehen.