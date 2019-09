Apple veröffentlicht iOS 12.4.2 & macOS 10.14.6 ergänzendes Update 2

iOS 12.4.2: Reines Sicherheitsupdate

macOS 10.14.6, 2. Ergänzungsupdate

Normalerweise konzentriert sich Apple nach einem Major Release, also einem vollen Versionssprung, nur noch auf die jeweils aktuelle iOS-Generation. Während es für macOS noch einige Jahre später Sicherheits-Updates gibt, pflegt Apple normalerweise immer nur eine iOS-Version. Eine Ausnahme macht Cupertino nur dann, wenn es schwere Fehler zu beheben gibt – sich also sicherheitsrelevante Baustellen aufgetan haben, die dringend zu schließen sind. Ein solcher Fall scheint nun eingetreten zu sein, denn nach den Updates auf iOS 13 und iOS 13.1 folgt am heutigen Abend noch einmal eine Aktualisierung für iOS 12. Diese richtet sich explizit an Nutzer, denen der Weg hin zu iOS 13 versperrt blieb. Bekanntlich gibt es nämlich eine ganze Reihe an iOS-Geräten, die bei iOS 12 verbleiben müssen. Erst ab der 2015er Serie (iPhone 6s und auch iPhone SE) ist ein Umstieg möglich, auf iPad-Seite muss es mindestens ein iPad Air 2 oder ein iPad mini der vierten Generation sein.Zu besagten Hardware-Generationen, die ab sofort ein iOS-Update vorfinden, zählen Pad Air, das iPad mini 2 sowie das iPad mini 3, außerdem iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Auf allen anderen Geräten, welche iOS 13 unterstützen, taucht hingegen besagte Aktualisierung nicht auf – der Updatemechanismus bietet stattdessen iOS 13 an. Apple hält sich in der Update-Beschreibung leider bezüglich der konkreten Verbesserungen bedeckt und verspricht lediglich Sicherheitsverbesserungen. Funktionelle Änderungen sind auszuschließen, stattdessen schließt Apple wohl nur Lücken, welche auch mit iOS 13 bzw. iOS 13.1 angegangen wurden.Das letzte größere Mojave-Update (10.14.6) erhält ebenfalls eine Aktualisierung – und zwar schon zum zweiten Mal ein Ergänzungsupdate. Ebenso wie mit iOS 12.4.2 behebt Apple Sicherheitsprobleme. Die Beschreibung ist ebenso knapp gehalten und Apple verwendet nur den Standardtext, man empfehle allen Nutzern das Update, da es wichtige Sicherheitsverbesserungen enthalte. Als "Ergänzungsupdate" bezeichnet Apple solche Aktualisierungen, die keine Funktionsanpassungen mitbringen, sondern einzelne Fehler beseitigen.