Apple veröffentlicht bewegendes "Celebrating Steve Jobs"-Video auf YouTube

Der ganz junge Steve Jobs...

... und seine zweite Zeit bei Apple

Anlässlich des zehnten Todestages von Steve Jobs hatte Apple direkt auf der Startseite von Apple.com nicht nur verschiedene großformatige Bilder, sondern auch ein Video eingebunden. Viele Nutzer reagierten begeistert auf die Zusammenstellung, bedauerten jedoch, dass es keine Download-Möglichkeit bzw. andere Quellen gab. Nachdem Apples Web-Auftritt nun wieder mit Produkten anstatt mit Steve Jobs begrüßt, erfüllte das Unternehmen den häufig geäußerten Wunsch. Ab sofort steht "Celebrating Steve Job" auch über den offiziellen YouTube-Kanal zur Verfügung – dies in Auflösungen von maximal 1080p.Das Filmwerk beginnt mit einem Foto des jungen Steve Jobs, auf dem man einen Apple I samt Tastatur und Monitor sieht. Auch die bekannten Fotos von Jobs in nachdenklicher Pose vor zwei Würfel-Macs sowie Bilder von Team-Meetings und Jobs in seinem NeXT-Büro dürfen natürlich ganz zu Anfang nicht fehlen. Hinterlegt ist die Diashow mit einer Ansprache aus dem Jahr 1994 – damals hatte die Santa Clara Valley Historical Association ein Interview mit ihm durchgeführt.Auf die Einleitung folgt ein kurzer Ausschnitt, der Jobs bei der Präsentation des ersten Macintosh im Januar 1984 zeigt. Im Hintergrund hört man noch einmal die Aussage, ein Computer als "Bicycle for your mind" anzusehen – wie man weiß, hätte Jobs dieses sprachliche Bild gerne auch direkt als Produktname verwendet und den Computer "Bicycle" genannt.Mehr als ein Jahrzehnt musste Apple seit Mitte der 80er bekanntlich ohne Jobs auskommen, bis er 1997 wieder auf der MacWorld in offizieller Funktion zu sehen war. Im zweiten Teil des Videos geht es um die Etappen nach dem Jobs-Comeback: Der erste iMac, dessen durchscheinendes Gehäuse 1998 ein großes Novum war, sowie Jobs' Verzicht auf das "Interim" im Job-Titel – womit er seit 2000 nun fester CEO und nicht mehr nur Übergangskandidat war. Jedem Apple-Fan sind sicherlich auch die sonstigen Ausschnitte gut bekannt, vom "Nachttischlampen-iMac" über den ersten iPod (2001) hin zum iPhone (2007) sowie dem iPad (2010). "Thank you very, very much for being part of this", sind die Schlussworte, die Jobs einst an das Keynote-Publikum richtete – und mit denen auch das "Celebrating Steve Jobs"-Video endet.