Apple und das Verbrauchervertrauen: Studie ermittelt Platz 2

Von der Spitze verdrängt

38 Prozent der Apple-Nutzer können nicht ohne die Marke leben



Die Markennähe zu Apple sank zum ersten Mal seit drei Jahren

Medien und Unterhaltung weiter auf dem Vormarsch

Die Marke Apple steht im Verbrauchervertrauen weit oben. Das will zumindest die Brand-Intimacy-Studie über eine Vielzahl von Erhebungstools herausgefunden haben. Demnach belegt Apple im Gesamt-Ranking Platz 2, in der eigenen Branche Platz 1. Je nach Altersgruppe und Einkommen erklimmt der iPhone-Produzent weitere Spitzenpositionen.So gut sich das Ergebnis anhört, die Tendenz gibt zu denken. In der Vorjahresstudie lag Apple noch auf dem ersten Platz – und in der davor und der davor. Nun hat Disney nach drei Jahren den Technologiegiganten vom Thron gestoßen. MBLM, die Macher der Studie, errechnen durch ein kompliziertes Verfahren einen Markenindex. Während Apple dort 2017 noch 77 Punkte erreichte und 2018 auf 83,4 stieg, steht der Konzern nun bei nur 70,9 Zählern. Zum Vergleich: Samsung steht 53,5 Punkten.Bei den Altergruppen zwischen 18 und 54 steht der Technologieriese auf Platz zwei, über ihm thronen YouTube (18 - 34) beziehungsweise Amazon (35 - 54). In der Kategorie 55 - 64 kommt der Konzern gar nicht in die Top Five. Letztes Jahr war er bei den Millennials noch top, nun musste er sich YouTube geschlagen geben. In einer Zielgruppe konnte Apple jedoch seinen Spitzenplatz behaupten: In der Einkommensstufe mit Jahreseinkommen zwischen 100.000 und 200.000 US-Dollar. 20.000 qualitative „Brand Stories“, 18.000 qualitative Interviews und 156.000 Markenbewertungen hat MBLM ausgewertet, um auf das nun veröffentlichte Ranking zu kommen.MBLM konstatiert eine steigende Bindung zu Unternehmen der Medien- und Unterhaltungsbranche. Nicht nur, dass Disney Apple vom Spitzenplatz verdrängt habe, auch insgesamt sei die Menge solcher Unternehmen im Ranking gestiegen. Vier von zehn Marken in den Top-Ten stammen aus diesem Bereich. Im letzten Jahr waren es nur drei. Sollte das der ausschlaggebende Punkt sein, wird die Platzierung 2020 interessant: Apples Drift in Richtung Medien- und Unterhaltungskonzern – etwa mit eigenen Inhalten – könnte schon dann Auswirkungen auf die Markennähe der Verbraucher haben.