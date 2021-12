Apple und Open Source: Webseite zu Apples quelloffenen Projekten im neuen Design

Apple engagiert sich bei diversen Open-Source-Projekten

Swift und WebKit sind quelloffen

macOS ist zum Teil ebenfalls Open Source

Apple ist bekanntlich nicht nur ein Hardware-Hersteller unter vielen, das kalifornische Unternehmen entwickelt – anders die meisten Mitbewerber - seit jeher auch die Software für sämtliche Geräte im eigenen Haus. Das gilt nicht nur für die Betriebssysteme wie macOS und iOS, sondern auch für zahlreiche Apps, welche in diesen enthalten sind oder separat angeboten werden. Den wenigsten Nutzern von Mac, iPhone oder iPad ist allerdings bekannt, dass zahlreiche Dienste und Produkte des Konzerns auf Open-Source-Projekten basieren.Apples Engagement bei quelloffener Software umfasst dabei sowohl Projekte, welche das Unternehmen selbst ins Leben gerufen hat, als auch die Mitwirkung an der Entwicklung der weltweiten Gemeinschaft. Seit Jahren informiert das Unternehmen die Öffentlichkeit darüber mit einer speziellen Webseite und hebt auf dieser die Bedeutung von Open-Source-Software hervor. Diese hat der kalifornische Konzern jetzt überarbeitet, mit einem neuen Design versehen und erweitert.Die unter der Adresse opensource.apple.com zu findende Webseite ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Unter der Überschrift "Apple projects" listet das Unternehmen die quelloffene Software auf, welche es selbst initiiert hat und federführend weiterentwickelt. Die bekanntesten Projekte in dieser Kategorie dürften die Programmiersprache Swift und die Browser-Engine WebKit sein, auf welcher etwa Safari basiert. Außerdem präsentiert Apple in dieser Sektion mit ResearchKit und CareKit zwei Frameworks für die medizinische Forschung beziehungsweise den Alten- und Krankenpflegebereich. Links erlauben den Aufruf weiterführender Informationen sowie der Webseiten für die einzelne Projekte.Im zweiten Bereich namens "Community projects" nennt das kalifornische Unternehmen sechs Open-Source-Projekte, an denen es sich maßgeblich beteiligt, ohne für deren Management verantwortlich zu sein. Zu finden sind hier das Container-Tool Kubernetes, die Datenbank Apache Cassandra und die Compiler-Architektur LLVM/Clang sowie Apache Spark, Netty und Apache Solr. Darüber hinaus stellt Apple unter dem Stichwort "Releases" einen Link zu Quellcodes aller jemals erschienenen Versionen von macOS zur Verfügung. Teile des Betriebssystems aus Cupertino sind nämlich ebenfalls Open Source.