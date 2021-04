Apple spendet für FreeBSD – ist aber knauseriger als Intel, Facebook, Microsoft und Google

FreeBSD Foundation ist auf Spenden angewiesen

Unter der eleganten grafischen Benutzeroberfläche von macOS verbirgt sich bekanntlich ein veritables Unix. Die Liste der direkten Vorfahren umfasst dabei so bekannte Betriebssysteme wie Rhapsody, NeXTStep/OpenStep und BSD. Der bereits 1995 eingestellten "Berkeley Software Distribution" entstammt auch FreeBSD, die von einer Community gepflegte Open-Source-Software ist also in gewisser Weise ein Cousin von macOS.FreeBSD ist zudem die Grundlage für Darwin, Apples quelloffene Plattform, auf welcher macOS basiert. Diese Verwandtschaft der beiden Systeme nimmt Apple offenbar Jahr für Jahr zum Anlass, der FreeBSD Foundation die eine oder andere Spende zukommen zu lassen. Die in den Vereinigten Staaten ansässige gemeinnützige Stiftung finanziert unter anderem die Weiterentwicklung des freien Unix-Derivats und veranstaltet Entwicklertreffen. Hierfür ist sie auf Zuwendungen von Privatpersonen und Unternehmen wie Apple angewiesen. Der iPhone-Konzern gehört aber nicht zu den spendabelsten Unterstützern.Die Namen der Spender veröffentlicht die Stiftung auf einer eigens eingerichteten Webseite . Der Übersicht ist zu entnehmen, dass Apple im Verlauf der ersten drei Monate dieses Jahres der Stiftung zwischen 100 und 249 US-Dollar zukommen ließ. Im gesamten Vorjahr spendete das kalifornische Unternehmen einen Betrag zwischen 250 und 499 US-Dollar. Im Vergleich zu 2019 und 2018 mit jeweils 1.000 bis 4.999 US-Dollar war also 2020 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Exakte Spendenbeträge nennt die FreeBSD Foundation nicht.Andere Großunternehmen stellen deutlich höhere Summen für die Weiterentwicklung von FreeBSD zur Verfügung. Facebook beispielsweise spendete im laufenden Jahr bereits zwischen 25.000 und 49.999 US-Dollar. Hohe fünfstellige Beträge erhielt die Foundation in den Jahren 2018, 2019 und 2020 unter anderem von Arm, Netflix und Juniper. Intel stellte 2019 sogar 250.000 US-Dollar zur Verfügung. In der Liste der Unterstützer finden sich zudem so bekannte Unternehmen wie Microsoft, Google, VMWare, Verisign und Mozilla. Insgesamt hat die FreeBSD Foundation in diesem Jahr bereits Spenden in Höhe von mehr als 84.000 US-Dollar eingenommen, zum Ziel gesetzt hat sich die Stiftung eine Summe in Höhe von 1,25 Millionen US-Dollar.