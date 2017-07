Apple treibt hauseigene OLED-Forschung voran - gegen Abhängigkeit von Samsung

Eigene OLED-Forschung

Aurüstung weiterer Zulieferer

Von Apples absehbarem Wechsel von klassischen LC-Displays beim iPhone hin zu moderner OLED-Technologie profitiert besonders ein Unternehmen: Samsung. Die Südkoreaner gelten gemeinhin als einziger Konzern, der OLED-Panels mit Smartphone-Größe in ausreichender Zahl herstellen kann, um die übliche Nachfrage nach neuen iPhones zu bedienen. In der Tat soll Apple auch den gesamten Auftrag für das kommende iPhone 8 an Samsung vergeben haben.Doch bekanntlich hat der Gigant von Cupertino kein Interesse daran, dauerhaft auf einen einzigen Zulieferer angewiesen zu bleiben - erst recht dann nicht, wenn es sich dabei um Samsung handelt. Deswegen greift Apple nun selbst in die Entwicklung ein und hat einem Bericht von ET News zufolge in großem Stil CVD-Maschinen angeschafft. Dabei handelt es sich um Apparaturen für chemische Gasphasenabscheidung, welche bei der Produktion von OLED-Panels notwendig sind. Gleichzeitig errichtet der Konzern ein Forschungszentrum in Taiwan, speziell für die organischen LEDs.Dieser Schritt bedeutet nun allerdings nicht automatisch, dass Apple selbst als eigener Zulieferer auftritt. Wahrscheinlicher ist, dass die angeschafften Maschinen an andere Zulieferer vermietet werden soll, um diese im Wettstreit mit Samsung konkurrenzfähig zu machen und die Lieferkette diversifizieren zu können. Auf die gleiche Weise geht Apple auch in anderen Technologiefeldern vor, zuletzt war ein solcher Schritt bei den »starr-flexiblen« Leiterplatten (RFCB) bekannt geworden (MTN berichtete: ).Es bleibt abzuwarten, ob es Apple gelingt, binnen Jahresfrist Wettbewerber von Samsung aufzurüsten, um für das iPhone 2018 nicht mehr exklusiv auf die Südkoreaner angewiesen zu sein. Diese lassen sich ihre Vorreiterstellung offensichtlich einiges kosten: Angeblich setzten sie mit der OLED-Versorgung als Druckmittel durch, bei den nächsten Prozessorchips für das iPhone wieder beauftragt zu werden. Beim A10-Chip des iPhone 7 ging Samsung zuletzt leer aus.