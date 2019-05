Apple stellt neuen iPod touch vor

Spezifikationen des iPod touch

Preise und Varianten

Es gibt also doch noch eine neue Generation des iPod touch, Apple hat soeben eine überarbeitete Modellreihe vorgestellt . Nachdem Anfang des Jahres schon einiges auf die bevorstehende Markteinführung hindeutete, wurde es um den letzten verbliebenen iPod im Sortiment ziemlich still und viele iPod-Fans hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Ab sofort steht aber ein iPod touch mit aktuellem Innenleben zur Verfügung. Bestellen lässt sich das Gerät ab sofort, Apples Ankündigung zufolge stattet man die Apple Stores ab Ende der Woche mit Geräten aus.Zwar ist der A10 Fusion nicht mehr ganz taufrisch, erstmals zum Einsatz kam er mit dem iPhone 7 im Herbst 2016, für die Anwendungsbereiche des iPod touch sollte die Performance aber mehr als ausreichend sein. Ob es sich allerdings wie in Apples Werbematerial gezeigt um eine leistungsfähige Spielkonsole für aktuelle und zukünftige Titel handelt, sei einmal dahingestellt. An maximaler Speicherkapazität bietet Apple bis zu 256 GB. Das Display bleibt vergleichsweise klein, weiterhin setzt Apple auf 4" Displaydiagonale bei einer Auflösung von 1136x640 Pixel.Im Lieferumfang befinden sich EarPods mit 3,5 mm Kopfhörerstecker – anders als bei iPhones verbaut Apple weiterhin den althergebrachten Kopfhöreranschluss. Außerdem gibt es noch ein Ladekabel des Typs "Lightning auf USB". Die rückseitige Kamera erstellt Fotos mit einer Auflösung von 8 Megapixel, Videos verfügen über eine Auflösung von bis zu 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde. Touch ID oder gar Face ID gibt es weiterhin nicht.Apple bietet sechs verschiedene Gehäusefarben, nämlich Pink, Silber, Space Grau, Gold, Blau und Product Red in gewohnt knallroter Anmutung. Wer sich für diese Baureihe entscheidet, lässt einen geringen Teil des Kaufpreises der bekannten Initiative für den Kampf gegen AIDS sowie Tuberkulose und Malaria zukommen.Mit 32 GB Speicher kostet der überarbeitete iPod touch 229 Euro , mit 128 GB sind es 339 Euro, mit 256 GB veranschlagt Apple 449 Euro. Wie üblich bewirbt Apple direkt auch den Abschluss der Zusatzversicherung "AppleCare+", was im Falle des iPod touch 59 Euro zusätzlich sind. Möchte man sich eine Gravur auf der Rückseite des iPod touch anbringen lassen, veranschlagt Apple keinen Aufpreis.