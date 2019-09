Apple startet Austauschprogramm: Apple Watch 2 und 3 mit Rissen im Glas werden kostenlos repariert

Apple Watch 2 und 3 betroffen

Apple Watch Series 2 in 38 und 42 Millimeter (Verkaufszeitraum September 2016 bis September 2017)

Apple Watch Nike+ Series 2 (Verkaufszeitraum Oktober 2016 bis Oktober 2017)

Apple Watch Series 3 GPS und GPS+Cellular in 38 und 42 Millimeter (Verkaufszeitraum September 2017 bis September 2019)

Apple Watch Nike+ Series 3 GPS und GPS+Cellular (Verkaufszeitraum Oktober 2017 bis September 2019)



Grafik: Apple

Riss entsteht am Rand

Mögliche Einschränkungen

Apple hat ein kostenloses Reparaturprogramm für einige Ausführungen der Apple Watch aufgelegt. In seltenen Fällen kann es bei den Aluminium-Modellen zu Glasrissen kommen. Betroffen sind etliche Serien von Apple Watch 2 und 3.Laut einer von Apple speziell eingerichteten Webseite umfasst das kostenlose Reparaturprogramm folgende Modelle:Das Problem tritt hingegen nicht bei smarten Zeitmessern mit Edelstahl-Gehäuse sowie der Apple Watch 4 auf.Apple zufolge kann am abgerundeten Rand der Smartwatch ein Riss entstehen, der dann größer wird. Angaben zu den Ursachen des Defekts macht das Unternehmen nicht. Uhren mit diesem Fehlerbild werden von Apple oder einem autorisierten Service-Provider (AASP) kostenlos repariert, das Display wird also ausgetauscht. Besitzer können ein betroffenes Gerät entweder nach vorheriger Terminvereinbarung in einem Apple Store oder bei einem AASP abgegeben. Auch die kostenlose Einsendung an das Apple Repair Center ist möglich, hierzu muss man zunächst Kontakt mit dem Apple-Support aufnehmen. Die Reparatur dauert Apple zufolge fünf Werktage, hinzu kommen gegebenenfalls die Versandlaufzeiten.Wie üblich macht Apple einige Einschränkungen. Unter Umständen erfolgt die kostenlose Reparatur ausschließlich in dem Land, in welchem die Apple Watch erworben wurde. Wer das Gerät in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gekauft hat, kann es allerdings in einem beliebigen anderen EWR-Staat reparieren lassen. Gegebenenfalls vorhandene weitere Defekte, die dem Displaytausch im Wege stehen, müssen zunächst behoben werden, hierfür können dem Besitzer Kosten entstehen.