Apple startet Aktion "Back to School": Bildungsrabatte und kostenlose Beats-Kopfhörer

Nachdem Apple gestern MacBook Air und MacBook Pro aktualisiert hat, wurden die neuen Geräte jetzt auch in die Aktion "Back to School" aufgenommen. Studenten, deren Eltern und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen erhalten die Produkte somit zu rabattierten Preisen. Darüber hinaus spendiert Apple jedem Käufer eines qualifizierten Geräts einen Kopfhörer oder In-Ears von Beats.Die Werbeaktion wurde jetzt gestartet und läuft bis zum 17. Oktober, also etwa dem Ende der vorlesungsfreien Zeit. In den Genuss der Rabatte kommt jeder, der nachweisen kann, dass er Student an einer öffentlichen oder privaten deutschen Hochschule ist. Darüber hinaus gelten die Bildungspreise für Eltern von Studenten, ebenfalls im Rahmen der Aktion kaufberechtigt sind alle Mitarbeiter an öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtungen in Deutschland.Zu den Produkten, die Apple im Rahmen von "Back to School" vergünstigt abgibt, zählen iMac, iMac Pro,MacBookPro und MacBookAir (allerdings nicht das 13-Zoll-Modell aus 2017). Außerdem gewährt das Unternehmen den Bildungsrabatt auf iPad Pro und iPad Air. Alle Geräte müssen entweder in einem Apple Store oder online im Apple Store Bildung erworben werden, sie lassen sich auch telefonisch unter der Rufnummer 0800/2000136 bestellen. Andere Händler gehören nicht zu den für die Aktion qualifizierten Verkaufsstellen.Zusätzliche Rabatte gibt es für gleichzeitig mitbestellte Kopfhörer und Ohrstöpsel der Apple-Tochter Beats. Diese sind somit de facto kostenlos zu haben, auch wenn Apple in den Bedingungen für "die Aktion "Back to School" ausdrücklich betont, dass es sich dabei nicht um ein Geschenk handelt. Käufer eines iMac, iMac Pro, MacBook Pro oder MacBook Air können wählen zwischen Beats Studio Wireless (Aktionsrabatt: 349,95 €), Beats Solo Wireless (Aktionsrabatt: 199,95 €) und BeatsX (Aktionsrabatt: 99,95 €). Wer ein iPad Pro oder iPad Air erwirbt, erhält wahlweise Beats Studio Wireless (Aktionsrabatt: 199,95 €) oder BeatsX (Aktionsrabatt: 99,95 €). Im Rahmen des Bildungsprogramms gewährt Apple zudem einen 20-prozentigen Nachlass auf AppleCare+.