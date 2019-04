Apple senkt international die Preise: Mal geringfügig, mal massiv

Indien: Preis um 25 Prozent reduziert

Weitere Preissenkungen in China umgesetzt

Internationale Preisstrategie im Wandel

Apple lässt die Preise purzeln: In China sind iPhones, AirPods, Macs und iPads betroffen. In Indien hingegen steht das iPhone XR im Fokus: Kunden zahlen für das 64-GB-Modell zurzeit rund 230 Euro weniger. Beide Aktionen stehen in keinem unmittelbaren Zusammenhang miteinander und sind unterschiedlicher Natur. Dennoch sollen Informanten Reuters verraten haben, Apple werde „das eigene Spiel ändern“. Der Konzern hatte auf seiner letzten Quartalskonferenz angekündigt, die „internationalen Preise zu überdenken“.Mit einer großen Preisaktion samt Kreditkarten-Cashback hat Apple demzufolge den Preis des iPhone XR gesenkt. Die 64-GB-Variante soll um 230 Euro gesunken sein, das entspricht einem Nachlass von 25 Prozent. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und soll dazu dienen, die Umsätze in Indien wieder anzukurbeln. Apple besitzt in dem Land im Smartphone-Segment nur einen Marktanteil von rund einem Prozent. Selbst bei den Premiumgeräten liegt er mit 23 Prozent hinter Samsung und OnePlus. Die Offerte soll Teil der neuen Vertriebsstrategie sein, zu der auch gehört, die lokale Produktion zu erhöhen, um den massiven Einfuhrzöllen zu entgehen. Zuletzt war Apple in Indien stark unter Druck geraten.Im Zuge eines stillen Updates hat der iPhone-Hersteller die Preise für seine meisten Produkte auf dem chinesischen Markt heruntergesetzt, berichtete kürzlich CNBC. Betroffen sind neben iPhones auch Macs, iPads und AirPods. Im Durchschnitt habe Apple einen Nachlass von etwa sechs Prozent eingeräumt. Die Senkungen stellen eine direkte Reaktion auf Steuersenkungen in Höhe von drei Prozent dar. Apple gibt diese an die Kunden weiter und rundet den Preis. Die Anschaffungskosten für ein iPhone XR fielen beispielsweise dadurch um 4,6 Prozent auf 821,75 Euro (zuvor: 861,52 Euro). Das Modell hatte der Hersteller schon einmal um rund 50 Euro im Preis gesenkt, nachdem er aufgrund der Situation in China eine Umsatzwarnung herausgeben musste. Der Konzern senkte zwischenrein und mehrfach die Einkaufspreise für die örtlichen Händler – erst für das XR, später auch für die iPhones XS und XS Max.Die neuen Preisanpassungen könnten Teil der neuen Strategie Apples sein. Auf der letzten Quartalskonferenz hatte der Technologiegigant bereits angekündigt, die internationalen Staffelungen zu „überdenken“. Dazu passen die überraschenden Änderungen im Bereich der SSD-Optionen neuer Computer-Modelle. Die Preise aufgerüsteter Macs (BTO) sanken um bis zu 500 Euro – abhängig von der gewählten Konfiguration. Global reduzierte Apple auch kürzlich den Preis des Heimlautsprechers HomePod, allerdings am stärksten auf dem eigenen Heimatmarkt. Beobachter erwarten weitere Schritte in diese Richtung. Die Börse honorierte die jüngsten Reduzierungen in Asien mit Aktien-Käufen.