Apple senkt Preise: Zahlreiche SSD-Optionen werden günstiger

MacBook Air

2 TB: 1375 statt 1500 Euro

Mac mini

2 TB: 1680 statt 1920 Euro

MacBook Pro

15", 2 TB: 1440 statt 1680 Euro

15", 4 TB: 3600 statt 4080 Euro

13", 2 TB: 1500 statt 1750 Euro

13" Top, 2 TB: 1250 statt 1450 Euro

...und zuletzt der Mac Pro

Meldungen über Preissenkungen bei Apple haben Seltenheitswert – wenn überhaupt, dann nimmt Apple Preisanpassungen anlässlich eines Modellwechsels vor. Allerdings lehrte die Vergangenheit, dass es dann eher nach oben anstatt nach unten geht. Eine seltene Ausnahme ist heute in Apples Online Store zu beobachten. Apple korrigierte die Preise einiger SSD-Optionen nach unten. Zwar lässt sich Apple die Bestückung und mehr Speicher noch immer fürstlich entlohnen, allerdings eben nicht mehr ganz so stattlich. Leider fasste Apple meist aber nur die Preise der Top-Konfiguration an.(Store: Wer das MacBook Air von mickrigen 128 GB auf 512 GB anheben möchte, muss weiterhin 500 Euro löhnen. Der Sprung auf 1,5 TB wird dann aber günstiger: Anstatt 1500 Euro veranschlagt Apple nun 1375 Euro. Erfreulich ist, dass der nicht sonderlich freundliche Dollar-/Euro-Umrechnungsfaktor nun zu Apples Ungunsten angewendet wird. Aus 100 Dollar Preissenkung macht die Formel immerhin 125 Euro weniger.(Store: Auch beim Mac mini gibt es rund fünf Monate nach der Markteinführung eine Preiskorrektur. Während der Sprung von 128 GB auf 256 GB weiterhin 240 Euro, der auf 512 GB wie zuvor 480 Euro und der auf 1 TB unverändert 960 Euro kostet, werden für 2 TB nun "nur" noch 1680 Euro fällig. 200 Dollar Preissenkung wandelt Apple in 240 Euro Reduzierung um.(Store: Bei der Pro-Serie im Notebook-Sortiment fielen die Preise gleich mehrerer Optionen. Die Basiskonfiguration des MacBook Pro 15" verfügt über 256 GB, die Erweiterung auf 512 GB kostet auch weiterhin 240 Euro, für 1 TB sind es unverändert 720 Euro zusätzlich. Günstiger wird es allerdings bei den Ausbaustufen 2 TB (1440 statt 1680 Euro) und 4 TB (3600 statt 4080 Euro). Das 2018er MacBook Pro 13" mit Touch Bar verträgt maximal 2 TB internen Speicher, statt 1750 Euro veranschlagt Apple dafür fortan nur noch 1500 Euro. In der größten Konfiguration, die bereits 512 GB Speicher mitbringt, sinkt der Aufpreis auf 1250 Euro.Wer allen Ernstes jetzt noch mit dem Gedanken spielt, den alten "neuen" Mac Pro zu erwerben: Der Aufpreis für 64 GB Arbeitsspeicher ist um 500 Euro gefallen und beträgt nun noch 960 Euro. Die Option für 32 GB statt 16 GB liegt unverändert bei 480 Euro. Ob das mehr als fünf Jahre alte Gerät dadurch wesentlich attraktiver wird, sei einmal dahingestellt.