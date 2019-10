Apple plant SmartHome-Offensive: Unternehmen sucht Mitarbeiter für HomeKit und Endgeräte

Erweiterte HomeKit-Lösungen und -Endgeräte

Mitarbeiterrekrutierung im vollen Gange

Angesichts des gesättigten Smartphone-Geschäfts stellt sich Apple hinsichtlich des Produktsortiments schon seit einigen Jahren breiter auf. Auf der Suche nach neuen Einnahmemöglichkeiten widmet sich das Unternehmen zusätzlich zum Streaming-Markt und dem Wearable-Bereich zukünftig verstärkt dem SmartHome-Sektor, so Bloomberg. Apple stelle dazu momentan ein Team zusammen, das an entsprechenden Softwarelösungen und Endgeräten tüfteln soll.Apple plant demnach eine deutliche Ausweitung der bisherigen HomeKit-Lösung, über die sich unterschiedliche SmartHome-Devices wie Lampen oder Thermostate in Apples Ökosystem einbinden und steuern lassen. Die SmartHome-Offensive aus Cupertino soll noch mehr Drittanbieter als bisher davon überzeugen, Produkte mit HomeKit- samt Siri-Unterstützung auf den Markt zu bringen. Zusätzlich erwägt Apple Bloomberg zufolge, außer dem HomePod noch mehr hauseigene Produkte für den SmartHome-Markt zu veröffentlichen.Das Unternehmen sucht entsprechende Mitarbeiter sowohl für das Hauptquartier in Cupertino als auch die Niederlassung in San Diego. Der frühere Mozilla-CTO (Chief Technology Officer) Andreas Gal leitet Apples ambitioniertes SmartHome-Unterfangen und wird die dazugehörige Softwaresparte verantworten, so Bloomberg . Gal wechselte letztes Jahr nach Cupertino, nachdem Apple sein Unternehmen „Silk Labs“ übernommen hatte. Silk Labs arbeitete an Lösungen, über die Internet-fähige Geräte mithilfe von künstlicher Intelligenz miteinander verbunden werden.Apple hat seit letztem Monat 15 Stellenanzeigen auf der hauseigenen Website veröffentlicht, die zu den SmartHome-Absichten des Unternehmens passen. Gesucht werden Entwickler für die HomeKit-Plattform, SmartHome-Geräte und dazugehörige Software. In anderen Stellenanzeigen finden sich ebensolche Einträge des Unternehmens. Zudem wandte sich Apple dieses Jahr schon an diverse potenzielle Kandidaten anderer Firmen, die das Unternehmen gezielt ansprach. Apple stellte darüber hinaus in letzter Zeit hochkarätige Mitarbeiter für die SmartHome-Abteilung ein, die von Firmen wie Amazon und Qualcomm nach Cupertino wechselten.