Apple muss sich schon wieder einen neuen HomeKit-Chef suchen

Stellungnahme auf LinkedIn

Zahlreiche Neuerungen während seiner Zeit

Vor zweieinhalb Jahren hatte Apple einen neuen Manager benannt, der Schwung in die etwas vor sich hindümpelnde HomeKit-Sparte bringen sollte. Zwar gibt es inzwischen zahllose HomeKit-kompatible Produkte und das System genießt einen guten Ruf bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit, an verschiedenen Fronten haben andere Hersteller hingegen Apple hinter sich gelassen. Ein Beispiel sind die "Smart Homes", neugebaute Häuser, die von Grund auf hinsichtlich digitaler Steuerung konzipiert sind. In den USA wird besagter Markt zum großen Teil von Google und Amazon gehalten, denn die Lizenzbedingungen von HomeKit sowie Siris Schwächen hatten viele vom Einsatz der Apple-Technologien abgehalten.Jetzt wurde allerdings bekannt, dass Sam Jadallah nicht mehr für Apple tätig ist. Der ehemalige Microsoft-Manager gibt in einer kurzen Stellungnahme auf LinkedIn an, dass für ihn die letzte Klappe gefallen sei und er sich dankbar zeige für die Freundschaften im Unternehmen. Als Investor und Gründer habe er die Möglichkeit gehabt, bei Apple an neuen Produkten zu arbeiten und sich auch genau als ein solcher zu fühlen.Warum er nicht länger für Cupertino tätig sein möchte, lässt Jadallah offen. Vom Unternehmen gibt es ebenfalls keine weiteren Informationen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist daher unbekannt, wer in Zukunft der HomeKit-Sparte vorstehen soll. Da Apple allerdings große Chancen in Heim-Automatisierung sieht, dürfte bis zur Neubesetzung nicht allzu viel Zeit verstreichen.Während Jadallahs Zeit bei Apple gab es diverse wichtige Neuerungen, unter anderem widmete sich Apple Sicherheitskameras via iCloud, Schlüssel in der Wallet-App, verbesserter Zutrittssteuerung, automatischen Beleuchtungssystemen sowie einer Siri-API für Drittanbieter-Zubehör. Nichts verändert hat sich hingegen am Ansatz, dass Apple keine eigenen Zubehörprodukte beisteuert, sondern sich dabei auf den Markt verlässt.