Apple meldet sieben neue MacBook-Modelle an – und auch das erwartete 16"-Notebook?

In den letzten beiden Jahren hat sich eine Produktdatenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission als wahre Fundgrube entpuppt. Verlässlich tauchen neue Apple-Produkte dort auf – und zwar Wochen oder Monate vor der Markteinführung. Apple folgt damit der gesetzlichen Regelung bezüglich Geräten mit Verschlüsselungs-Funktionen, die in Russland verkauft werden sollen. Zwar nennt Apple keine konkreten Produktnamen, angesichts der hinterlegten Informationen lässt sich aber meist genau auf die jeweilige Baureihe schließen.Nachdem dort im Mai alle kommenden iPhone-Serien auftauchten (siehe ), gibt es jetzt auch die inoffizielle Ankündigung aktualisierter Macs. Im Laufe der ersten Jahreshälfte hatte Apple bereits neue Modelle des iMacs sowie des MacBook Pro auf den Markt gebracht, demnächst dürfte die überfällige Aktualisierung des MacBook anstehen.Mit den Modellnummern A2141, A2147, A2158, A2159, A2179, A2182, A2251 sowie dem Zusatz "Portable computer" versehen, handelt es sich um Notebooks. Sicherlich erfolgt so kurz nach dem jüngsten Update des MacBook Pro keine neue Überarbeitung. Das aktuelle MacBook befindet sich hingegen seit 2017 unverändert im Sortiment. Aus diesem Grund kann es sich bei den erwähnten Geräten eigentlich nur um die vierte Generation des MacBooks handeln. Neue iPad-Modelle beschreiben die Einträge ebenfalls nicht, denn als Betriebssystem gibt Apple "macOS 10.14" an.Da Apple aber nicht sieben verschiedene MacBook-Serien anbietet, deckt die Anmeldung noch weitere Geräte ab. Denkbar wäre, dass ein kleineres Spec-Update des im Herbst aktualisierten MacBook Air sowie eine ganz neue Serie ansteht. Zahlreichen Gerüchten zufolge will Apple die maximal erhältliche Displaygröße im Notebook-Angebot etwas anheben und ein 16"-Modell vorstellen. Noch unbekannt ist, unter welcher Flagge diese Baureihe segelt – also ob es ein MacBook 16", ein MacBook Air 16" oder ein MacBook Pro 16" wird. Die neue Notebook-Linie dürfte wohl eher auf einem Herbst-Event erscheinen, wohingegen sonstige Produkt-Aktualisierungen (MacBook 12" und MacBook Air 13,3") jederzeit möglich sind.