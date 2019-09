Apple kündigt iMac 21,5 Zoll von Anfang 2013 ab

Vintage-Produkt in den USA

Deutsche Webseite noch nicht aktualisiert

Modell für den Bildungssektor

Apple stellt den Support für den iMac 21,5 Zoll von Anfang 2013 ein. Das Gerät gilt ab sofort als Vintage-Produkt, offiziell gibt es also hierzulande für das mehr als sechs Jahre alte Modell keine Ersatzteile mehr, es wird demzufolge im Falle eines Defekts von Apple nicht mehr repariert.Auf Apples US-amerikanischer Webseite ist der 2013er iMac jetzt als Vintage-Produkt geführt. Das Unternehmen klassifiziert mit dieser Bezeichnung alle Geräte, die seit über fünf Jahren nicht mehr hergestellt werden. Lediglich Besitzer in Kalifornien und in der Türkei erhalten über autorisierte Apple Service Provider noch Ersatzteile. In allen anderen Weltregionen gilt das allerdings nicht, dort stuft Apple diese Geräte als abgekündigte Produkte ein, für die kein Hardwareservice mehr zur Verfügung steht.Die deutsche Webseite hat Apple offenbar noch nicht entsprechend aktualisiert, dort ist der Anfang 2013 erschienene iMac 21,5 Zoll bislang nicht gelistet. Es dürfte allerdings nicht mehr allzu lange dauern, bis die Abkündigung auch hierzulande offiziell verkündet wird. Apple bleibt also seiner Linie treu, sechs bis sieben Jahre alte Mac-Modelle aus dem Support zu nehmen. In den USA allerdings kommen einige Geräte in das "Pilot Program", in einem solchen Fall bietet das Unternehmen für diese weiterhin einen Reparaturservice an, solange der Vorrat an Ersatzteilen reicht. Außerhalb der USA gibt es diese Möglichkeit nicht.Der iMac 21,5 Zoll von Anfang 2013 kam ursprünglich als Modell für den Bildungsbereich auf dem Markt. Im Unterschied zur seinerzeit rund 200 US-Dollar teureren Version für Privat- und Unternehmenskunden verfügte das Modell nur über einen Core i3 mit integrierter Intel-Grafik sowie 4 GB RAM und eine Festplatte mit 500 GB. Offiziell wurde das Gerät nicht im freien Handel angeboten, dennoch dürften nach wie vor nicht wenige damalige Schüler und Studenten das Modell nach wie vor einsetzen.