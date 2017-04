Apple konnte NASA-Experten für Projekte gewinnen

In mehreren Medienberichten heißt es, dass Apple verschiedene NASA-Experten nach Cupertino holen konnte, um Projekten zur Erweiterten Realität (AR, Augmented Reality) und zu selbstfahrenden Fahrzeugen neue Impulse zu geben. Darunter befinden sich auch Mitarbeiter der Forschungsabteilung NASA JPL (National Aeronautics & Space Administration - Jet Propulsion Laboratory), die teilweise bereits Projekte für die Raumstation ISS (International Space Station) und den Mars-Fahrzeugen realisieren konnten.Prominent ist hierbei insbesondere der ehemalige NASA-Mitarbeiter Dr. Jeff Norris, der den Berichten zufolge bei Apple zukünftig unter der Leitung des ehemaligen Dolby-Chefs Mike Rockwell an AR-Brillen arbeitet. Norris weist umfangreiche Erfahrung mit AR-Systemen wie den Microsoft HoloLens und dem Kinect-System sowie anderen Mensch-Maschinenschnittstellen auf, mit denen sich in Kombination mit Robotik eine versetzte Präsenz erzeugen lässt.Für die versetzte Präsenz könnte auch die bei Apple in Entwicklung befindliche Software für autonome Fahrzeuge eine Rolle spielen, an der ebenfalls NASA-Ingenieure beteiligt sein sollen. Apple-CEO Tim Cook hat zu einigen Gelegenheit deutlich gemacht, dass er die Entwicklung von AR-Systemen als besonders wichtig erachtet und den Bereich als Zukunftsmarkt sieht - noch vor dem aktuellen VR (Virtuelle Realitäten).Dazu hatte Apple in den zurückliegenden Monaten auch verschiedene Unternehmen aufgekauft. Dazu gehört beispielsweise das Schweizer Unternehmen Faceshift (Gesichtserkennung, News: ), das deutsche Unternehmen Metaio (AR, News: ) sowie das US-Unternehmen Perceptio (AI, News: ).Weiterführende Links: