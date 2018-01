Apple kauft Online-Helfer für Entwickler Buddybuild

Es gehört zum normalen Wirtschaftsjahr von Apple, eine Reihe von kleinen Firmen aufzukaufen, ohne groß darüber zu informieren. Manchmal geht es um Technologien, manchmal um Mitarbeiter. Meist erfährt die Öffentlichkeit nur über Xing-Profile oder andere Andeutungen davon. In diesem Fall hat das gekaufte Unternehmen den Vorgang allerdings groß auf der eignen Webseite bekannt gegeben.Das kanadische Team von »Buddybuild«, einem Online-Dienst für Entwickler, wechselt geschlossen ins Xcode-Team bei Apple. Umziehen müssen die neuen Apple-Mitarbeiter indes nicht, sie bleiben vor Ort in Vancouver und unterstützen von dort die weitere Entwicklung von Apples Entwicklerwerkzeug. Buddybuild unterstützte Programmierer von Mobil-Apps für 71 US-Dollar pro Monat bei allen Schritten der App-Veröffentlichung: Insbesondere die Intergration von Git-Servern wie GitHub, BitBucket oder GitLab sowie Feedback-Reporter und Crash-Reports bei Betatests gehörten zur Dienstleistung.Mit sofortiger Wirkung akzeptiert Buddybuild keine neuen Abonnenten mehr. Für aktuelle Kunden im iOS-Bereich bleibt der Dienst aber erhalten. Mit Kunden aus der Android-Branche endet die Zusammenarbeit am 1. März. Über die Kaufsumme, die Apple für Buddybuild aufbrachte, ist nichts bekannt.Weiterführende Links: