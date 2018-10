Apple: iOS 12 auf bereits auf 50 Prozent der Geräte installiert

Im Entwicklerportal veröffentlicht Apple regelmäßig Statistiken, welche Betriebssysteme auf Kundengeräten zum Einsatz kommen. Dabei nutzt Apple die Zugriffsstatistik des App Stores, um die Zahlen zu errechnen. Einbezogen werden alle Geräte, auf denen das aktuelle Betriebssystem einsetzbar ist – das iPhone 5 beispielsweise wird in der Statistik nicht mehr herangezogen, da es nicht mehr kompatibel mit iOS 11 oder 12 ist.Für iOS 12 hat Apple gleich zwei Statistiken veröffentlicht: Welche Betriebssysteme über alle kompatiblen Geräte hinweg eingesetzt werden und welche Systeme auf iPhone und iPad installiert sind, die seit September 2014 vorgestellt wurden. Der Grund hinter der Veröffentlichung der zweiten Statistik ist, dass diese besser mit den Vorjahren vergleichbar ist – iOS 12 ist mit allen Geräten kompatibel, die iOS 11 unterstützen. In den Vorjahren strich Apple immer die Unterstützung für eine Gerätegeneration: iOS 10 ist nur noch mit dem iPhone 5 oder neuer kompatibel, iOS 11 setzte ein 5s voraus. Im September 2014 stellte Apple das iPhone 6 vor – in der zweiten Statistik ist also das iPhone 5s nicht mehr mit eingerechnet.iOS 12 wird der Statistik von Apple nach auf 50% aller kompatiblen Geräte eingesetzt – die Prozentzahl steigt auf 53 Prozent, wenn nur noch die Geräte seit September 2014 in die Betrachtung einfließen. iOS 11 verwenden noch 39 bzw. 40 Prozent – eine noch ältere iOS-Version ist auf 11 bzw. 7 Prozent der Geräte installiert.Im selben Zeitraum kam iOS 11 nur auf eine Verbreitung von 38,5 Prozent. iOS 10 erreichte hingegen eine ähnliche installierte Nutzerbasis wie iOS 12: Damalig wurde iOS 10 im vergleichbaren Zeitraum auf 54 Prozent der Geräte eingesetzt.Mit iOS 11 strich Apple die Unterstützung für 32-Bit-Apps: Ältere Programme, die nicht als 64-Bit-Version vorliegen, können auf iOS 11 und auch auf iOS 12 nicht mehr gestartet werden. Viele Kunden schoben den Umstieg auf iOS 11 daher hinaus, wenn dringlich benötigte Apps noch nicht angepasst waren oder keine Alternative bereitstand.