iOS 12 bereits auf 46 Prozent der Geräte installiert

Trotz langer Testphasen größerer iOS- und macOS-Updates schleichen sich manchmal diverse Fehler ein – mit den diesjährigen Updates ist dies aber weitgehend ausgeblieben. macOS Mojave, iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12 bereiteten den Nutzern kaum Probleme . Da iOS 12 auch auf älteren iOS-Geräten teils erhebliche Geschwindigkeitsgewinne bringt und sich auf allen iPhone- und iPad-Modellen installieren lässt, die auch iOS 11 unterstützten, ist es nicht verwunderlich, dass das Update von den Nutzern zügig installiert wird.Offizielle Zahlen von Apple gibt es zwar noch nicht, aber Daten von Mixpanel nach wird iOS 12 bereits auf 46 Prozent der kompatiblen Geräte eingesetzt und zieht damit mit iOS 11 gleich, welches ebenfalls einen Anteil von 46 Prozent verbucht:iOS 11 erreichte im selben Zeitraum vor einem Jahr eine Verbreitung von 38,5 Prozent – 8 Prozent weniger als iOS 12. Die Daten von Mixpanel bescheinigten der aktuellsten Version in der Vergangenheit stets eine leicht höhere Verbreitung als in den Daten von Apple, meist aber nur mit einer geringen Abweichung von wenigen Prozentpunkten. Apple wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen Daten zur Adoptionsrate von iOS 12 über die Apple Developer Connection veröffentlichen.Die Verbreitung von iOS 12 ist vergleichbar mit der beim Marktstart von iOS 10: Diese Version war im selben Zeitraum auf 48 Prozent der kompatiblen Geräte anzutreffen. Derzeit setzen noch etwa 7 Prozent ein älteres System wie iOS 8, 9 oder 10 auf kompatiblen Geräten ein, welche mit iOS 12 kompatibel wären.