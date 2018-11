Apple gibt watchOS 5.1.1 frei - und behebt Update-Problem

Letzte Woche erschien die finale Version watchOS 5.1 für alle Nutzer, allerdings hatte sich ein schwerwiegender Fehler in die Aktualisierung eingeschlichen. Viele Nutzer berichteten, dass das Update nicht komplett installiert werden konnte – die betroffenen Geräte zeigten nur noch den Boot-Screen mit dem weißen Apfel an.Apple zog daraufhin das Update auf watchOS 5.1 zurück, um nicht noch weitere Uhren mit der Aktualisierung in teure Briefbeschwerer zu verwandeln. Hauptsächlich sollen Watch-Modelle der Series 4 betroffen sein, allerdings meldeten sich auch vereinzelt Nutzer älterer Watch-Modelle zu Wort.Nun ist watchOS 5.1.1 für alle Nutzer erschienen und soll die Update-Probleme aus der Welt schaffen. In der Update-Beschreibung ist allerdings nur die sehr allgemein gehaltene Aussage zu lesen, dass das Update "Neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbereinigungen" biete.Ist auf der Apple Watch die Installation von watchOS 5.1 bereits gescheitert, hilft auch diese Aktualisierung nicht weiter – nur der Apple-Support kann in diesem Fall die Uhr reparieren.