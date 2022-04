Apple genießt sehr großes Vertrauen – aber für Platz eins reicht es nicht

Apple auf Platz drei hinter Disney und Tesla



Quelle: MBLM

Intensive Beziehung zwischen Apple und seinen Kunden

Apple gehört seit vielen Jahren zur Riege der Unternehmen, welchen die Kunden lange die Treue halten. Der kalifornische Konzern ist in der Lage, die Käufer seiner Geräte und Dienste eng an sich zu binden. Das ist neben der Qualität der Produkte eines der Geheimnisse des Erfolgs, der Apple zur wertvollsten Firma der Welt machte. Eine der Grundlagen dafür ist der gute Ruf, den sich der iPhone-Hersteller im Lauf der Jahrzehnte erarbeitet hat und der zu einem hohen Grad emotionaler Verbundenheit führt. Es ist also kein Wunder, dass Apple bei alljährlichen Untersuchungen des Verbrauchervertrauens regelmäßig Spitzenplätze belegt.Für Position eins wie zuletzt 2018 reicht es für Apple allerdings beim diesjährigen Brand Intimacy Ranking des US-amerikanischen Unternehmens MBLM erneut nicht. Darin belegt Apple wie schon 2020 den dritten Platz. Der Konzern kommt auf einen Vertrauensindex von 65,3 und liegt damit ganz knapp vor Sony (65,0) und YouTube (64,3). Platz eins sicherte sich Disney mit einem Wert von 68,1, gefolgt von Tesla (67,4). Auf den Rängen sechs bis zehn landeten Mercedes, die US-amerikanische Einzelhandelskette und Aldi-Schwester Trader Joe's, Netflix, die Marke Android sowie Sega. Der Onlinehändler Amazon, vor zwei Jahren noch an der Spitze der Rangliste, stürzte ab und kam 2022 lediglich auf Platz 18, knapp vor Microsoft und Nvidia. Der Durchschnitt aller 435 im Ranking aufgeführten Unternehmen und Marken belief sich auf einen Wert von 49,2.Apple punktete vor allem in der von MBLM als "stages" bezeichneten Disziplin. Diese spiegelt die Intensität der Beziehung zwischen Verbrauchern und einer Marke wider. Eine äußerst gute Bewertung erhielt der iPhone-Konzern zudem für seine Fähigkeit, Kunden an sich zu binden. Zu den weiteren Kategorien, welche ins "Brand Intimacy Ranking" einfließen, gehören unter anderem die Markenidentität, der Nostalgiefaktor und das Verständnis zwischen Unternehmen und Verbrauchern, sowie deren wechselseitige Beeinflussung. Von Bedeutung ist auch der Grad, in welchem eine Marke die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt oder sogar übertrifft. In dieser Hinsicht muss Apple offenbar künftig zulegen, um in der Rangliste wieder die Spitzenposition einnehmen zu können: Das kalifornische Unternehmen kommt nämlich lediglich auf einen Wert von 39, während Disney einen Index von 41 erreicht und Tesla sogar 52 Zähler für sich verbuchen kann. Betrachtet man einzelne Branchen, so ist Apple allerdings die unangefochtene Nummer eins: Kein anderer Computer- oder Smartphone-Hersteller kann dem Konzern beim Verbrauchervertrauen das Wasser reichen.