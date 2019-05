Apple geht gegen rheinische Apfelroute vor

Rhein-Voreifel Touristik

Wertvollstes Unternehmen der USA gegen 4-Mann-Verein aus der Voreiffel



Die Logos sind sich laut Apple zu ähnlich.

Ein Blatt, viele Probleme

Massive Bedrohung durch hohen Streitwert

Apfelkind

Apfelanbau contra High-Tech-Geräte

Apples Rechtsabteilung hat den Vereinaufgefordert, das Logo der Apfelroute zu ändern. Der US-Konzern begründet laut WDR, die Aufforderung damit, das Signet des Radweges ähnele dem eigenen zu sehr. Die Organisation hatte das Logo 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen lassen.Der Verein aus dem Städtchen Wachtberg bei Bonn kann den Vorstoß nicht nachvollziehen. Geschäftsführerin Eva Konrath: „Mit der Apfelroute haben wir ein komplett anderes Produkt. Es ist unglaublich, dass sich ein so großer Konzern auf uns stürzt.“ Die Rhein-Voreifel Touristik beschäftigt vier Mitarbeiter. Nach der Eintragung ins Markenregister begann der Touristik-Zusammenschluss das Logo auf Dienstkleidung, Fahrradständer und -karten sowie rund 900 Wegweiser zu drucken.Der iPhone-Hersteller hat den Verein in seinem Schreiben aufgefordert, das grüne Blatt im Logo zu ändern. Apples Rechtsabteilung sieht auch die Öffnung der Apfel-Silhouette nach rechts als problematisch an. Konrath besprach sich aufgrund des Briefes mit einem Markenrechtsanwalt. Der habe ihr bestätigt, dass Apple Widerspruchsgründe unhaltbar seien, sagte die Geschäftsführerin dem öffentlich-rechtlichen Sender.Dennoch hoffe der Verein auf eine außergerichtliche Einigung, denn der hohe Streitwert, den das milliardenschwere Unternehmen beziffert, treibt die Verfahrenskosten in ungeahnte Höhen. Die Rhein-Voreifel Touristik wolle dem Konzern mit der Verpflichtung entgegenkommen, das Logo nur für die Bewerbung des Radweges zu nutzen. Apple hatte sich zuletzt 2013 von einem Rechtsstreit mit dem Bonner Cafézurückgezogen und den Widerspruch fallengelassen Der besagte Radweg führt im Süden Nordrhein-Westphalens von Bornheim nach Wachtberg. Auf dieser Route liegen viele Apfel-Plantagen, wodurch man auf den Namen gekommen war. Der 120 Kilometer lange Fahrradweg öffnet mit einer großen Veranstaltung am 19. Mai 2019 in Meckenheim und führt durch die größten Obstanbaugebiete des Bundeslandes.