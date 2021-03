Apple forscht und entwickelt: Force-Feedback-Socken, Apple Ring, abnehmbare VR-Lautsprecher

Socken mit haptischer Rückmeldung



Bewegungssteuerung und "Apple Ring"



Abnehmbare Lautsprecher für VR-Brillen

Die "Apple Glass" ist noch Zukunftsmusik, dass Apple tatsächlich in absehbarer Zeit eine VR-Brille oder ein AR-Headset präsentiert, gilt allerdings als sehr wahrscheinlich. Die entsprechenden Technologien jedenfalls genießen in Cupertino einen hohen Stellenwert, was unschwer an den entsprechenden Fähigkeiten von iPhone und iPad zu erkennen ist. Jetzt hat sich das Unternehmen einige weitere Patente gesichert, welche im Zusammenhang mit Erweiterter und Virtueller Realität von Bedeutung sind.Datenhandschuhe gibt es schon seit vielen Jahren, auf breiter Front durchsetzen konnten sich die zumeist klobigen Eingabegeräte für VR-Anwendungen jedoch nicht. Apples Forschungsabteilung denkt allerdings dennoch darüber nach, auch andere menschliche Körperteile in den Genuss entsprechender Technik kommen zu lassen. Das zeigt ein dem Unternehmen jetzt erteiltes Patent mit dem Titel Haptic output devices . Apple beschreibt darin die Möglichkeit, Socken oder Schuhe mit einer haptischen Rückmeldung auszustatten. Mithilfe dieses auch als "Force Feedback" bekannten Verfahrens könnten etwa Spiele wie zum Beispiel eine Eislauf- oder Ski-Simulation immersiver gestaltet werden. Die in der Schutzschrift beschriebenen Sensoren und Aktoren lassen sich auch in anderen Kleidungsstücken einsetzen. Socken aus Cupertino gab es übrigens schon einmal, dabei handelte es sich allerdings um ganz und gar nicht intelligente Strickhüllen für den iPod.Gleich zwei von Apples neuen Patenten befassen sich mit erweiterten Steuerungsmöglichkeiten für AR/VR-Geräte, aber auch Mac, iPhones und iPads. In der Schutzschrift Electronic device system with controllers beschreibt das kalifornische Unternehmen eine Art Datenhandschuh oder Fingerling, bei welchem allerdings die Fingerspitzen frei bleiben Dieser ist mit diversen Sensoren bestückt, die dann von einem angeschlossenen Gerät wie einem VR-Headset zur Steuerung genutzt werden. Noch weiter auf das Wesentliche reduziert ist der Ring, den Apple im Patent mit dem Titel "Self-Mixing Interferometry-Based Gesture Input System Including a Wearable or Handheld Device" beschreibt. Dieser könnte unter anderem zusätzlich eine Ergänzung zum Apple Pencil darstellen, indem er die Bewegungen des Stifts analysiert und somit zusätzliche Funktionen ermöglicht.Mit der Problematik der Audio-Ausgabe von VR-Brillen und AR-Headsets befasst sich Apple in einer Schutzschrift mit dem Titel "Display system having an audio output device". Bei den meisten der zurzeit verfügbaren Geräte dieser Art trägt der Nutzer zusätzlich Kopfhörer, was auf Dauer wenig komfortabel ist. Apple beschreibt in dem Patentantrag jetzt ein System mit abnehmbaren Lautsprechern. Displays und Speaker werden dabei mithilfe eines Controllers gekoppelt und passen ihre jeweiligen Ausgaben an die Kopfbewegungen des Trägers an. Zudem soll es möglich sein, die Lautsprecher auch dann in Verbindung mit AR/VR-Anwendungen zu nutzen, wenn sie nicht an Brille oder Headset befestigt sind. Die Audio-Ausgabe wird in diesem Fall entsprechend konfiguriert.