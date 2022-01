Apple das erste Unternehmen mit 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung

Corona hilft

Weiteres Kurs-Feuerwerk?

Im August 2018 erreichte Apple einen gigantischen Meilenstein: Das Unternehmen aus Cupertino erreicht eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar. Für Apple ist zwar die geschäftliche Bedeutung dieser Hürde gering, dennoch ist es eine gigantische Leistung – besonders wenn man bedenkt, dass Apple Mitte bis Ende der 90er Jahre ein Pleitekandidat war.Fast genau zwei Jahre später fällt der nächste Rekord: Apple ist im August 2020 zwei Billionen Dollar wert – ebenfalls als erstes Unternehmen weltweit. Und am heutigen Abend erreicht Apple die nächste Marke: Mit einem Aktienkurs von 182,86 Dollar bringt es Apple nun auf eine Marktkapitalisierung von drei Billionen Dollar. Dies sind 3.000 Milliarden Dollar – oder 3.000.000 Millionen Dollar.Ob Apple allerdings die beiden letzten Marken ohne die Corona-Pandemie so schnell oder überhaupt erreicht hätte, sei einmal dahingestellt. Die Corona-Pandemie hat viele Wirtschaftszweige hart getroffen – dem Tech-Sektor war die Corona-Krise allerdings finanziell gesehen erst einmal nützlich, da viele Kunden für das Home-Office neue Geräte anschafften. Mangels anderer, lukrativer Investment-Möglichkeiten stürzten sich viele auf Tech-Aktien und trieben so die Kurse entsprechender Firmen in die Höhe.Einige Analysten gehen davon aus, dass sich die Kurssteigerungen der Apple-Aktie fortsetzen könnten: Aktuell geht man davon aus, dass Apple für das Weihnachtsquartal einen Umsatz von 118 Milliarden Dollar verkünden könnte – und somit das Allzeit-Rekordergebnis aus dem letzten Jahr mit 114 Milliarden Dollar noch einmal übertrifft.Aber natürlich wird Apple auch negativ von der aktuellen Corona-Krise beeinflusst: Weitere Schwierigkeiten mit den Lieferketten sind zu erwarten und der allgemeine Wohlstand in der Bevölkerung könnte durch die Corona-Krise einigen Analysen nach nachhaltig sinken – und hiervon sind Premium-Hersteller wie Apple natürlich auch betroffen.