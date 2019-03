Apple beherrscht den Weltmarkt: Cupertino verkaufte 2018 etwa 35 Millionen AirPods

Verkaufszahlen für 2018 geschätzt

Der Absatz von "Hearables" könnte sich bis 2020 fast verdreifachen.

Cupertino behält herausragende Stellung

Mit rund 35 Millionen verkauften AirPods beherrscht Apple den weltweiten Markt der im Branchenjargon mittlerweile "Hearables" genannten kabellosen Ohrhörer. Glaubt man einer jetzt veröffentlichten Einschätzung der Marktforscher des asiatischen Unternehmens Counterpoint Technology Market Research, so wird sich an dieser Vormachtstellung auch in den kommenden Jahren nichts ändern.Apple veröffentlicht - wie bei anderen Produkten auch - keine Details zum Erfolg der AirPods. Daher haben die Analysten aus Hongkong die Verkaufszahlen des Jahres 2018 geschätzt . Gleichzeitig wagen sie einen Ausblick auf die Entwicklung der kommenden 24 Monate. Der weltweite Absatz von "Hearables" wird sich ihren Untersuchungen zufolge bis 2020 mit 129 Millionen Geräten gegenüber 46 Millionen im Jahr 2018 nahezu verdreifachen. Der globale Umsatz mit kabellosen Ohrhörern steigt bis 2021 nach Einschätzung der Marktforscher auf 27 Milliarden US-Dollar. Angetrieben werden dürfte diese rasante Entwicklung vor allem durch neue Produkte wie die zweite Generation von Apples AirPods und ähnliche Geräte anderer Hersteller, beispielsweise Samsung und Huawei.Cupertino wird dabei den Marktforschern zufolge seine herausragende Stellung gegen die Mitbewerber verteidigen können. Einer der Gründe ist die Vorliebe der Verbraucher für die Produkte des iPhone-Herstellers. Wie eine Umfrage von Counterpoint Research zeigt, steht die Marke Apple im Bereich der "Hearables" mit 19 Prozent an der Spitze der Beliebtheit, gefolgt von Sony (17 Prozent) und Samsung (16 Prozent). Nimmt man die Marke "Beats" (6 Prozent) hinzu, die Teil des Apple-Imperiums ist, kommt Cupertino in Sachen Beliebtheit sogar auf 25 Prozent.