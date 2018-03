Apple aktualisiert Workflow-App, implementiert häufig gewünschte Funktionen

workflow://open-workflow?name=[Name des Workflows]

Die Workflow-App hilft dem Nutzer, bestimmte immer wiederkehrende Routinen von Arbeitsabläufen deutlich zu beschleunigen, indem man sie zu einem Workflow automatisiert. Diese Grundidee hat offensichtlich auch Apple so sehr überzeugt, dass der Konzern die App Anfang vergangenen Jahres übernahm und fortan kostenlos zur Verfügung stellt (MTN berichtete: ). Damals versprach Apple, die App weiter zu pflegen und regelmäßige Updates herauszubringen, die über bloße Fehlerbehebungen hinausgehen.Genau dies ist heute Nacht wieder geschehen, als Apple Workflow in Version 1.7.8 in den App Store hochlud (Store: ). Anders als es die Versionsnummer vermuten lässt, handelt es sich nicht um ein Stabilitäts-Update, sondern ergänzt einige neue Funktionen. Vor allem ist die neue "Mask Image"-Aktion zu nennen, die bereits häufiger von Nutzern gefordert worden war. Mithilfe dieser Aktion lassen sich Bilder in bestimmten Formen ausschneiden: Standardmäßig stehen etwa abgerundete Rechtecke oder Ellipsen zur Verfügung, es lassen sich aber auch eigene Maskenformen einfügen.Weiterhin nutzt das Update das Framework PDFKit von iOS 11, um Text möglichst adäquat aus PDF-Dateien extrahieren zu können. Mit dem URL-Schemelassen sich in der neuen Version Workflows öffnen, ohne sie gleichzeitig zu starten. Bisherige unterstützte URL-Eingaben lösten entweder einen Workflow aus oder starteten die App. Schließlich baute Apple die Aktion »Add Things To-Do« mit neuen Feldern aus, die sich der neuen Version der Things-Appanpassen. Eine Sortierfunktion für die Dictionary-Aktion und ein verbessertes Drag & Drop runden die Features des Updates ab. Neben den Funktionen sorgt Workflow 1.7.8 auch für das Ende einer ganzen Reihe von bekannten Fehler, die Apple an dieser Stelle mitsamt aller anderen Neuerungen aufgeführt hat: Es handelt sich um die erste Aktualisierung der Workflow-App in diesem Kalenderjahr. Im App Store steht die Anwendung bei durchschnittlich 4,6 Sternen, was für eine kostenlose App sehr hoch ist. Die Mindestvoraussetzung für das System ist iOS 9.0, der Bedarf an freiem Speicher beträgt 113 MB.Weiterführende Links: