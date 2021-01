Apple Watch ohne Mikrofon? Apple tüftelt an Sensoren zur Stimmerkennung

Mikrofon-Alternative: Self-Mixing Interferometry (SMI)

Besser geschützt vor Wasserschäden und Verstopfung

Apple forscht an Sensor-Lösungen, die klassische Mikrofone in Gadgets wie der Apple Watch ersetzen können. Konkret geht es darum, Stimmen von Menschen erkennen und bestimmten Personen zuordnen zu können. Das geht aus dem jüngsten Patent hervor, das dem Unternehmen heute vom US-Patentamt zugesprochen wurde. Durch den Verzicht auf Mikrofone sollen beispielsweise Wearables besser vor eindringendem Wasser und anderen Umwelteinflüssen geschützt werden.Die Patentbeschreibung mit dem sperrigen Titel „Self-Mixing Interferometry Sensors Used to Sense Vibration of a Structural or Housing Component Defining an Exterior Surface of a Device“ setzt sich mit neuen Verfahren auseinander, die Nutzer erkennen, identifizieren und Interaktionen ermöglichen. Im Mittelpunkt steht die Verwendung von Sprachkommandos, wobei Alternativen zu klassischen Mikrofonen zum Einsatz kommen sollen. Apple sieht dafür Self-Mixing Interferometry (SMI) inklusive entsprechender Sensoren vor. Solche Vorrichtungen erkennen Vibrationen und Schall von Geräuschen – darunter Stimmen. Auch das Tippen auf Oberflächen soll erfasst werden können.Der Vorteil der SMI-Sensoren gegenüber normalen Mikrofonen liegt in der höheren Robustheit. Da Mikrofone Öffnungen am Gehäuse des jeweiligen Gadgets erfordern, machen sie es empfindlich für Wasserschäden, Luftfeuchtigkeit und Verstopfung durch Partikel.In Kombination mit anderen Sensoren für Wärme, Standort, Licht, Beschleunigung und Gesundheitsmessungen seien viele Einsatzzwecke der SMI-Sensoren denkbar, so die Patentbeschreibung. Auf Anwendungsfälle im Alltag übertragen könnte die Spracherkennung ähnlich wie von Siri gewohnt verlaufen. Nutzer würden die mit SMI-Sensoren ausgestattete Uhr beispielsweise darum bitten, den Fernseher in der Nähe einzuschalten – wobei dank Stimmerkennung nur die Sprachbefehle der jeweils authentifizierten Person akzeptiert werden.Wie üblich bei Apple-Patenten ist nicht bekannt, ob das Unternehmen die beschriebenen Features jemals als marktreifes Produkt veröffentlicht. Ob die Apple Watch irgendwann ohne Mikrofon auskommen kann, wird die Zukunft zeigen.