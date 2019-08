Apple Watch dominiert Wearables-Markt in Nordamerika mit großem Abstand

Apple dominiert weiterhin, Samsung mit stärkstem Wachstum



Quelle: Canalys Quelle: Canalys

Die Apple Watch dominiert weiterhin das Wearable-Geschäft in Nordamerika, auch wenn der Marktanteil der Uhr zuletzt leicht zurückging. Die Schlussfolgerung ergibt sich aus einer Studie von Canalys. Dem Marktforschungsunternehmen zufolge verkaufte Apple im zweiten Quartal 2019 rund 2,9 Millionen Einheiten der intelligenten Armbanduhr, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent entspricht. Da aber auch die Konkurrenz zuletzt zum Teil große Wachstumsraten verbuchte, ging der Marktanteil des Unternehmens aus Cupertino von 39,5 Prozent (zweites Quartal 2018) auf 37,9 zurück.Der gesamte „Wearable-Band“-Markt in Nordamerika wuchs zwischen April und Juni um 38 Prozent, so Canalys . Während im zweiten Quartal 2018 noch 5,6 Millionen Produkte gekauft wurden, stieg der Wert ein Jahr später auf 7,7 Millionen. Hinter Apple verkaufte FitBit die zweitmeisten Fitnessarmbänder und Uhren. 1,9 Millionen ausgelieferte FitBit-Wearables beuteten eine Steigerung zum Vorjahr um 18 Prozent. Trotzdem muss der Anbieter bei den Marktanteilen Verluste hinnehmen: 24,1 Prozent bedeuten einen Rückgang um 4,2 Prozentpunkte.Der größte Wachstumssprung gelang Samsung. Das südkoreanische Unternehmen konnte den Absatz der hauseigenen Wearables mit 0,8 Millionen Einheiten mehr als verdoppeln. Auch der Marktanteil von 10,6 Prozent im Juni-Quartal erhöhte sich im Jahresvergleich deutlich. Auf die Plätze 4 und 5 kommen Garmin beziehungsweise Fossil. Beide Anbieter verzeichnen zwar ebenfalls Verkaufssteigerungen, sehen sich aber mit leichten Rückgängen beim Marktanteil konfrontiert. Samsung ist damit der einzige Vertreter in den Top 5, der Marktanteile im Vergleich zum Vorjahr hinzugewinnen konnte. Bei den Verkaufszahlen sind jedoch alle Hersteller ungebremst auf Wachstumskurs.