Apple Watch: Warnmeldung rettet Nutzer das Leben

Apple Watch bewahrt Nutzer vor Tod durch Herzinfarkt

9to5mac

„Jeder Mann über 50 sollte eine Apple Watch tragen“

Apple bewirbt die Apple Watch vor allem als Fitness- und Gesundheits-Gadget. Die Überwachung von Vitalfunktionen zählt zu den Kernfeatures der intelligenten Armbanduhr. Scott Killian spürte dieses Jahr am eigenen Leib, wie hilfreich die Erkennungssensoren der Apple Watch im Fall der Fälle werden können.Killian ließ sich wenige Monate vor seinem 50. Geburtstag gründlich auf mögliche Gesundheitsrisiken durchchecken . Der Rechtsanwalt verließ die Arztpraxis schließlich im sicheren Gefühl, alles sei in Ordnung. Ohnehin hatte Killian mit keinen schwerwiegenden Problemen gerechnet. Sein Job hält zwar einiges an Stress bereit, aber durch sein Box- und Lauftraining schuf er sich regelmäßig einen Ausgleich zum nervenaufreibenden Berufsalltag.Eines Nachts wurde er jedoch um 1 Uhr wach, weil ihn die Apple Watch, die er mehrmals in der Woche auch im Bett trägt, mit einer Warnmeldung weckte. Der Ruhepuls lag bei hohen 121 Schlägen pro Minute. Normalerweise betrug Killians entsprechende Rate im Durchschnitt 49 Schläge pro Minute. Zudem spürte Killian leichte Verdauungsstörungen, was er in der Kombination mit der Apple-Watch-Meldung als potenzielle Herzinfarkt-Symptome interpretierte. Obwohl er sich nicht sonderlich krank fühlte, fuhr er mit seiner Frau direkt zur Notaufnahme.Der Bluttest im Krankenhaus führte zur für Scott Killian erschreckenden Diagnose: Herzinfarkt. Weitere Untersuchungen zeigten vier verstopfte Arterien, die schnellstmöglich sogenannte Stents benötigten. „Ich gab 10.000 US-Dollar für Voruntersuchungen aus, und nichts davon kam dabei heraus,“ so Killian gegenüber. Hätte die Apple Watch nicht Alarm geschlagen, wäre er laut des Arztes wahrscheinlich im Schlaf gestorben.Ursprünglich war die Smartwatch nur als Produktivitätshelfer geplant: „Ich wechselte von meiner Schweizer Uhr zur Apple Watch, um Alarme und Erinnerungen auf der Arbeit zu erhalten. Dann hat das Ding doch tatsächlich mein Leben gerettet.“ Heute ist der Rechtsanwalt davon überzeugt, dass jeder Mann über 50 eine Apple Watch nutzen sollte, um die eigenen Vitalfunktionen zu kontrollieren. Killian trägt die Apple-Uhr inzwischen zusammen mit einem Kardia-Band, um die eigenen Herzaktivitäten immer im Blick zu haben. So kann er weiter unbesorgt Sport treiben.